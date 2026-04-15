    16:12, 15 Апрель 2026 | GMT +5

    В Атырау за ночь выпала полуторамесячная норма осадков

    В Атырау за ночь выпало 24 мм осадков при среднемесячной норме в 17 мм, что составляет почти полуторамесячный объем, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: pexels

    По данным акимата города, к работам привлечено 40 единиц вакуумной техники, откачано 6 450 кубометров воды. Организовано круглосуточное дежурство.

    — Работа коммунальных служб продолжается в течение всего дня без перерыва. Проводится очистка улиц и территорий социальных объектов. Рассмотрено 109 обращений жителей, участки с подтоплениями осушаются по очереди. В настоящее время задействована 21 единица вакуумной техники. Планируется привлечение дополнительной техники, — сообщили в пресс-службе акимата.

    Отметим, что 14–15 апреля в единый контакт-центр «109» поступило 393 звонка по поводу откачки дождевой воды, 57 заявок находятся в работе.

    Ранее сообщалось, что в Атырау из-за продолжительного дождя в течение нескольких часов было затруднено движение транспорта.

    Теги:
    Атырауская область Атырау Погода Дожди
    Данагуль Карбаева
    Данагуль Карбаева
