В Атырау за ночь выпала полуторамесячная норма осадков
В Атырау за ночь выпало 24 мм осадков при среднемесячной норме в 17 мм, что составляет почти полуторамесячный объем, передает корреспондент агентства Kazinform.
По данным акимата города, к работам привлечено 40 единиц вакуумной техники, откачано 6 450 кубометров воды. Организовано круглосуточное дежурство.
— Работа коммунальных служб продолжается в течение всего дня без перерыва. Проводится очистка улиц и территорий социальных объектов. Рассмотрено 109 обращений жителей, участки с подтоплениями осушаются по очереди. В настоящее время задействована 21 единица вакуумной техники. Планируется привлечение дополнительной техники, — сообщили в пресс-службе акимата.
Отметим, что 14–15 апреля в единый контакт-центр «109» поступило 393 звонка по поводу откачки дождевой воды, 57 заявок находятся в работе.
Ранее сообщалось, что в Атырау из-за продолжительного дождя в течение нескольких часов было затруднено движение транспорта.