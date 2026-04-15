В Атырау за ночь выпала полуторамесячная норма осадков

По данным акимата города, к работам привлечено 40 единиц вакуумной техники, откачано 6 450 кубометров воды. Организовано круглосуточное дежурство.

— Работа коммунальных служб продолжается в течение всего дня без перерыва. Проводится очистка улиц и территорий социальных объектов. Рассмотрено 109 обращений жителей, участки с подтоплениями осушаются по очереди. В настоящее время задействована 21 единица вакуумной техники. Планируется привлечение дополнительной техники, — сообщили в пресс-службе акимата.

Отметим, что 14–15 апреля в единый контакт-центр «109» поступило 393 звонка по поводу откачки дождевой воды, 57 заявок находятся в работе.

Ранее сообщалось, что в Атырау из-за продолжительного дождя в течение нескольких часов было затруднено движение транспорта.