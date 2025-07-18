РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:20, 18 Июль 2025 | GMT +5

    В Атырау уровень сероводорода в воздухе превысил норму в 22 раза

    В нескольких районах города Атырау, а также на испарительной площадке «Квадрат», зафиксировано превышение уровня сероводорода в воздухе в несколько раз выше допустимой нормы, передает корреспондент агентства Kazinform.

    загрязненный воздух, завод
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    По информации пресс-службы департамента экологии Атырауской области, в период с полуночи до 9 утра 18 июля был проведён мониторинг данных со станций контроля качества атмосферного воздуха.

    — Мониторинг проводился совместно со специалистами Атырауского областного филиала РГП «Казгидромет». Так, на станциях № 103 «Шагала», № 109 «Восток», № 110 «Привокзальный», № 111 «Жилгородок», № 112 «Акимат», № 113 «Авангард», № 114 «Загородная» и в районе «Химпоселок» зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации сероводорода до 5,2 раза. Кроме того, 17 июля на испарительной площадке «Квадрат» концентрация сероводорода превысила норму в 22 раза, а на главной канализационной насосной станции — в 5 раз. В связи с загрязнением атмосферного воздуха выше допустимого уровня на территории населённых пунктов была проведена проверка коммунального государственного предприятия «Атырау облысы Су арнасы», — сообщила пресс-служба департамента.

    Собранные материалы направлены в департамент санитарно-эпидемиологического контроля Атырауской области.

    Ранее жители Актау пожаловались на неприятный запах в городе.

    Теги:
    Атырауская область Атырау Загрязнение воздуха Экология
    Данагуль Карбаева
    Данагуль Карбаева
    Автор
    Сейчас читают