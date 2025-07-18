В Атырау уровень сероводорода в воздухе превысил норму в 22 раза

По информации пресс-службы департамента экологии Атырауской области, в период с полуночи до 9 утра 18 июля был проведён мониторинг данных со станций контроля качества атмосферного воздуха.

— Мониторинг проводился совместно со специалистами Атырауского областного филиала РГП «Казгидромет». Так, на станциях № 103 «Шагала», № 109 «Восток», № 110 «Привокзальный», № 111 «Жилгородок», № 112 «Акимат», № 113 «Авангард», № 114 «Загородная» и в районе «Химпоселок» зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации сероводорода до 5,2 раза. Кроме того, 17 июля на испарительной площадке «Квадрат» концентрация сероводорода превысила норму в 22 раза, а на главной канализационной насосной станции — в 5 раз. В связи с загрязнением атмосферного воздуха выше допустимого уровня на территории населённых пунктов была проведена проверка коммунального государственного предприятия «Атырау облысы Су арнасы», — сообщила пресс-служба департамента.