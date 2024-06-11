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    08:12, 11 Июнь 2024 | GMT +6

    В Атырау прибыла гуманитарная помощь из Китая

    В Атырау прибыла гуманитарная помощь из Китая
    Фото: оперштаб по ЧС Атырауской области

    10 июня в Атырау прибыла гуманитарная помощь из крупного порта Ляньюньган на восточном побережье Китая, передает агентство Kazinform со ссылкой на областной оперштаб по ЧС.

    — Китай и Казахстан — цивилизованные государства с долгой дружественной историей. Хотя Ляньюньган и Атырау далеки друг от друга, это не мешает общению народов. По некоторым причинам наша гуманитарная помощь немного запоздала. Но это не остановило нас, чтобы проявить заботу о вашей стране. Сегодня я передаю гуманитарную помощь от имени порта Ляньюньган в Фонд социального развития города Атырау, — сказал директор представительства порта Ляньюньган в Центральной Азии Чжао Вэй.

    В Атыраускую область, пострадавшую от паводков, из города Ляньюньган были доставлены палатки, постельное белье, перчатки, резиновые сапоги, лопаты и влагопоглощающие инструменты.

    Напомним, сегодня китайско-казахская логистическая база в Ляньюньгане наращивает товарооборот между Китаем и Центральной Азией.

    Напомним, министр иностранных дел Китая Ван И на встрече в Астане заявил о готовности Китая помочь Казахстану в восстановительных работах после паводков.

    Теги:
    Атырауская область Атырау Казахстан Китай Регионы Казахстана Гуманитарная помощь Паводки в Казахстане Оперштаб
    Наталья Мосунова
    Автор
    Наталья Мосунова
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