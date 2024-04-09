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    18:41, 08 Апрель 2024 | GMT +6

    В Атырау пять тысяч волонтеров укрепляют береговую зону Урала

    Паводки в Атырау
    Фото: РСК Атырауской области

    Жители Атырауской области объединились в строительстве защитных сооружений от паводковых вод. В настоящее время в городе Атырау, Жылыойском, Кызылкогинском, Индерском, Махамбетском и Курмангазинском районах ведется строительство новых плотин и укрепление старых, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    Паводки в Атырау
    Фото: РСК Атырауской области

    В городе Атырау вдоль берега реки Жайык выделено 105 участков. По словам специалиста областного управления внутренней политики Акбобек Таттибеккызы, сейчас в укреплении береговой зоны задействовано около 5 тысяч волонтеров.

    Паводки в Атырау
    Фото: РСК Атырауской области

    - На территории города Атырау утверждены ответственные за участки, населенные пункты вблизи города. Волонтеры совместно с предприятиями, местными исполнительными органами наполняют мешки грунтом для укрепления дамбы на берегу реки Жайык. Они выполняют эту работу день и ночь, без перерыва, - рассказывает Акбобек Таттибеккызы. 

    Паводки в Атырау
    Фото: РСК Атырауской области

    4 апреля в Жылыойском районе было объявлено чрезвычайное положение из-за угрозы паводков. Занятия в школах перевели на онлайн-режим.

    По данным гидропостов, сейчас идет спад уровня воды в реке Жем, затопившей Жылыойский район и город Кульсары, в частности. 

    Паводки в Атырау
    Фото: РСК Атырауской области
    Теги:
    Атырау Река Урал Река Жайык Волонтеры Паводки
    Серик Сабеков
    Автор
    Серик Сабеков
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