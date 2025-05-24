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    08:35, 24 Май 2025 | GMT +5

    В Астане закроют дорогу из-за ремонта на бульваре Нуржол

    Начался средний ремонт по бульвару Нуржол на участке от проспекта Мангилик Ел до улицы Туркестан, передает агентство Kazinform сосо ссылкой на Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны.

    бульвар Нуржол
    Фото: Мухтор Холдорбеков / Kazinform

    В связи с этим, с 31 мая по 5 июня текущего года будет поэтапно перекрыто движение сначала на участке от пр. Мангилик Ел до ул. Туркестан, затем от ул. Туркестан до пр. Мангилик Ел. Движение на участках будет перекрыто полностью.

    закрытие дорог
    Фото: Управление транспорта и развития дорожно - транспортной инфраструктуры города Астаны

    Водителей и пешеходов просят заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения. Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств, будут установлены временные дорожные знаки и указатели.

    Ранее сообщалось, что 24 по 25 мая текущего года будет частично перекрыто движение на участке от улицы Майлина до проспекта Момышулы.

    Теги:
    Астана Акимат Закрытие дорог
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
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