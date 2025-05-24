В Астане закроют дорогу из-за ремонта на бульваре Нуржол

В связи с этим, с 31 мая по 5 июня текущего года будет поэтапно перекрыто движение сначала на участке от пр. Мангилик Ел до ул. Туркестан, затем от ул. Туркестан до пр. Мангилик Ел. Движение на участках будет перекрыто полностью.

Фото: Управление транспорта и развития дорожно - транспортной инфраструктуры города Астаны

Водителей и пешеходов просят заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения. Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств, будут установлены временные дорожные знаки и указатели.

Ранее сообщалось, что 24 по 25 мая текущего года будет частично перекрыто движение на участке от улицы Майлина до проспекта Момышулы.