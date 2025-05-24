В Астане закроют дорогу из-за ремонта на бульваре Нуржол
Начался средний ремонт по бульвару Нуржол на участке от проспекта Мангилик Ел до улицы Туркестан, передает агентство Kazinform сосо ссылкой на Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны.
В связи с этим, с 31 мая по 5 июня текущего года будет поэтапно перекрыто движение сначала на участке от пр. Мангилик Ел до ул. Туркестан, затем от ул. Туркестан до пр. Мангилик Ел. Движение на участках будет перекрыто полностью.
Водителей и пешеходов просят заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения. Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств, будут установлены временные дорожные знаки и указатели.
Ранее сообщалось, что 24 по 25 мая текущего года будет частично перекрыто движение на участке от улицы Майлина до проспекта Момышулы.