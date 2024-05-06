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    22:39, 05 Май 2024 | GMT +6

    В Астане загорелась кровля общежития

    В Астане загорелась кровля общежития
    Фото: кадр из видео

    В столице горит кровля одноэтажного общежития, расположенного по улице Жетисай района Байконур, передает агентство Kazinform.

    Как сообщили в МЧС РК, на месте происшествия работают спасатели.

    — Объект, где происходит возгорание обесточен. Информация о пострадавших не поступала. Жильцы общежития, рассчитанного на 12 комнат, успели самостоятельно эвакуироваться, — говорится в сообщении.

    Сейчас на месте пожара работают 26 спасателей и 7 единиц техники. Площадь возгорания устанавливается.

    На территорию направлен автобус для обогрева жильцов.

    Теги:
    ДЧС МЧС Пожар Астана Видео
    Аружан Сердалина
    Автор
    Аружан Сердалина
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