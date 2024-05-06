В Астане загорелась кровля общежития

В столице горит кровля одноэтажного общежития, расположенного по улице Жетисай района Байконур, передает агентство Kazinform.

Как сообщили в МЧС РК, на месте происшествия работают спасатели.

— Объект, где происходит возгорание обесточен. Информация о пострадавших не поступала. Жильцы общежития, рассчитанного на 12 комнат, успели самостоятельно эвакуироваться, — говорится в сообщении.

Сейчас на месте пожара работают 26 спасателей и 7 единиц техники. Площадь возгорания устанавливается.

На территорию направлен автобус для обогрева жильцов.