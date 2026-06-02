В Астане зафиксировано снижение числа гибели людей на водоемах

В столице отмечается положительная динамика по снижению гибели людей на водоемах. Такое заявление сделали в департаменте по чрезвычайным ситуациям города Астаны в ответ на запрос агентства Kazinform.

В 2024 году в водоемах столицы утонули 4 человека, в том числе 1 несовершеннолетний. В 2025 году зарегистрировано 3 случая гибели, из них 2 — несовершеннолетние. В 2026 году фактов гибели людей в водоемах города не зафиксировано.

Как отмечают в ведомстве, основными причинами происшествий на воде остаются купание в необорудованных и запрещённых местах, переоценка собственных сил, нарушение правил безопасности, оставление детей без присмотра, а также купание в состоянии алкогольного опьянения.

Департамент по чрезвычайным ситуациям на постоянной основе проводит профилактическую работу среди населения, направленную на предупреждение гибели и травматизма на водоемах.

Так, в 2026 году сотрудниками ДЧС было составлено 2 административных протокола (в 2025 году — 22) по статье 412 КоАП РК за нарушение правил безопасности на водоемах.

Ранее стало известно, что из пяти официальных пляжей четыре являются частными и работают на платной основе. Бесплатным для посещения остается только коммунальный пляж.