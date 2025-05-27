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    17:53, 27 Май 2025 | GMT +5

    В Астане задержали преступную группу с более чем 100 кг мефедрона

    В Астане в ходе спецоперации полицейские прекратили деятельность международной группы, занимавшейся продажей синтетических наркотиков, передает агентство Kazinform со ссылкой на polisia.kz.

    Пресечена деятельность транснациональной наркогруппировки: изъято более 100 кг мефедрона
    Фото: МВД РК

    В результате оперативных действий задержаны иностранные граждане, у которых изъято более 100 кг синтетического вещества «мефедрон». На черном рынке такая партия стоит около 6 млн долларов США, что составляет до 300 тысяч разовых доз. Все подозреваемые задержаны и водворены в изолятор временного содержания.

    — Работа в данном направлении продолжается, — сообщил и. о. председателя комитета по противодействию наркопреступности МВД Данияр Мейрхан.

    Ранее подпольную нарколабораторию накрыли в Алматы.

    Теги:
    МВД РК Наркотики Астана
    Аружан Сердалина
    Аружан Сердалина
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