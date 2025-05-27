17:53, 27 Май 2025 | GMT +5
В Астане задержали преступную группу с более чем 100 кг мефедрона
В Астане в ходе спецоперации полицейские прекратили деятельность международной группы, занимавшейся продажей синтетических наркотиков, передает агентство Kazinform со ссылкой на polisia.kz.
В результате оперативных действий задержаны иностранные граждане, у которых изъято более 100 кг синтетического вещества «мефедрон». На черном рынке такая партия стоит около 6 млн долларов США, что составляет до 300 тысяч разовых доз. Все подозреваемые задержаны и водворены в изолятор временного содержания.
— Работа в данном направлении продолжается, — сообщил и. о. председателя комитета по противодействию наркопреступности МВД Данияр Мейрхан.
Ранее подпольную нарколабораторию накрыли в Алматы.