В Астане задержали преступную группу с более чем 100 кг мефедрона

В результате оперативных действий задержаны иностранные граждане, у которых изъято более 100 кг синтетического вещества «мефедрон». На черном рынке такая партия стоит около 6 млн долларов США, что составляет до 300 тысяч разовых доз. Все подозреваемые задержаны и водворены в изолятор временного содержания.

— Работа в данном направлении продолжается, — сообщил и. о. председателя комитета по противодействию наркопреступности МВД Данияр Мейрхан.

Ранее подпольную нарколабораторию накрыли в Алматы.