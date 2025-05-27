Подпольную нарколабораторию накрыли в Алматы

Как сообщили в пресс-службе МВД РК, задержанные арендовали частный дом в поселке Алгабас, который переоборудовали в лабораторию для производства синтетических наркотиков.

При обыске изъято более 5 кг наркотического вещества а-PVP, что представляет собой особо крупный размер.