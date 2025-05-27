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    15:30, 27 Май 2025 | GMT +5

    Подпольную нарколабораторию накрыли в Алматы

    В Алматы пресечена деятельность подпольной нарколаборатории, передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

    Подпольную нарколабораторию накрыли в Алматы
    Фото: МВД РК

    Как сообщили в пресс-службе МВД РК, задержанные арендовали частный дом в поселке Алгабас, который переоборудовали в лабораторию для производства синтетических наркотиков.

    При обыске изъято более 5 кг наркотического вещества а-PVP, что представляет собой особо крупный размер.

    — В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий установлены и задержаны другие участники преступной схемы — так называемые «варщики», курьер интернет-ресурса, а также организатор — владелец интернет-магазина по продаже наркотиков. Все подозреваемые водворены в изолятор временного содержания. Работа в данном направлении продолжается, — сообщил заместитель председателя комитета по противодействию наркопреступности МВД Куандык Альжанов.

    Теги:
    МВД РК Наркотики Алматы
    Аружан Сердалина
    Аружан Сердалина
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