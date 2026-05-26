В Астане за четыре месяца 2026 года преступность снизилась на 7,5%

В Астане снизился уровень преступности во всех районах города. Об этом сообщили в департаменте полиции Астаны в ответ на запрос агентства Kazinform.

По информации ведомства, при стабильном ежегодном росте населения в столице наблюдается устойчивая тенденция снижения практически по всем видам преступлений во всех административных районах.

По итогам 2025 года количество зарегистрированных преступлений снизилось на 8,3% — с 14 020 до 12 861 факта. За четыре месяца 2026 года снижение составило 7,5% — с 4 127 до 3 819 преступлений.

В полиции отметили, что наиболее криминогенными по количеству зарегистрированных правонарушений традиционно остаются районы с высокой плотностью населения, крупными торговыми объектами и транспортными узлами. Вместе с тем в ведомстве подчеркнули, что снижение преступности фиксируется во всех районах столицы.

В ведомстве напомнили, что в соответствии с поручением Главы государства в столице проводится системная работа по укоренению в обществе принципа «Закон и порядок», формированию культуры нетерпимости к правонарушениям и повышению ответственности граждан.

Кроме того, реализуются республиканская акция Таза Казахстан, «Комплексный план по противодействию наркомании и наркобизнесу на 2026–2028 годы», а также ведомственные программы по противодействию убийствам, кражам, киберпреступности и другим правонарушениям.

По данным полиции, в столице регулярно проводятся оперативно-профилактические мероприятия и акции, направленные на повышение уровня общественной и дорожной безопасности. Совместно с акиматом расширяется сеть видеонаблюдения и внедряются технологии искусственного интеллекта, а в местах массового скопления людей и торгово-развлекательных центрах для патрулирования и предотвращения правонарушений используют роботов-собак.

Для мониторинга дорожной обстановки и выявления нарушений на оживленных участках и в так называемых «слепых зонах» применяются беспилотные летательные аппараты с системами интеллектуального распознавания.

Ранее стало известно, что количество краж мобильных телефонов снизилось в Казахстане.