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    12:13, 19 Сентябрь 2023 | GMT +6

    В Астане возможен рост цен на жилье - Канат Шарлапаев

    В Астане возможен рост цен на жилье - Канат Шарлапаев
    Фото: МИА "Казинформ"

    Предпосылок для роста цен на жилья в Астане мы пока не видим. Об этом заявил министр промышленности и строительства РК Канат Шарлапаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Я думаю, что цены на жилье в Астане, понятно, что есть спрос и предложение, но есть там большой демографический фактор, то есть население Астаны растет и с этим именно будет связан повышенный спрос, который есть и который мы все видим. Но, я вот считаю, что с точки зрения инфраструктурных ограничений, которые сейчас есть, город сумеет в какой-то момент с ними справиться, и мы сможем возобновить те объемы стройки, которые у нас были в предыдущие годы», - сказал Канат Шарлапаев, отвечая на вопрос журналистов на брифинге в Правительстве.


    На данный момент, как отметил глава министерства промышленности и строительства РК, необходимы ограничения по строительству.


    «Но, в данный момент, из-за инфраструктурных ограничений нам, конечно же, нужно сокращать планы по жилищному строительству в Астане. Потому что иначе мы не сможем обеспечивать базовыми вещами людей, которые поселятся в этих квартирах - вода, тепло. Мы должны довести инфраструктуру, а затем планировать дальнейшее развитие жилищного строительства», - подчеркнул Канат Шарлапаев.


    Министр также добавил, что предпосылок для роста цен на жилье пока нет.


    «Предпосылок для роста цен на жилья в Астане мы пока не видим», - заявил Канат Шарлапаев.

    Теги:
    Жилье Строительство Астана
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