В Астане ведется прием документов по госпрограмме «Нұрлы жер»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Управление занятости и социальной защиты города Астаны объявило с 10 октября прием документов для очередников, состоящих на учете нуждающихся в жилье из коммунального жилищного фонда в городе Астане, в рамках Государственной программы жилищного строительства «Нұрлы жер», передает официальный сайт города Астаны.

В рамках данной Программы предусмотрена реализация жилья по направлению «Жилье акционерного общества «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана» для всех категорий населения. В настоящее время между акиматом города Астаны и акционерным обществом «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана» подписано Соглашение о сотрудничестве по реализации 21 квартиры стоимостью за 1 кв. м жилья 120 тысяч тенге, 4 класса комфортности, расположенных в многоквартирном жилом комплексе, в районе пересечения улиц № 23-31, 23-16, 23-17, 23-30, А98 (проектные наименования) в городе Астане. Из них: 3 - однокомнатных квартир площадью от 39,4 до 42,48 кв. м; 15 - двухкомнатных квартир площадью от 57,59 до 58,43 кв. м; 3 - трехкомнатных квартир площадью от 76,97 до 78,06 кв. м. Жилье предоставляется в собственность путем прямого выкупа за счет жилищных займов, жилищных строительных сбережений или собственных средств. В случае неподтверждения платежеспособности жилье может быть предоставлено в аренду с выкупом на срок не более 8 лет.



Согласно условиям Программы по данному направлению могут принять участие граждане, состоящие на учете нуждающихся в жилье из коммунального жилищного фонда (очередники) в городе Астане по следующим категориям: дети-сироты, дети оставшиеся без попечения родителей; лица, приравненные к инвалидам и участникам Великой Отечественной войны; пенсионеры по возрасту; оралманы; неполные семьи; государственные служащие, военнослужащие, сотрудники специальных государственных органов, работники бюджетных организаций. Прием документов по данному направлению будет осуществляться (электронно) только через веб-портал e.astana.kz с использованием электронной цифровой подписи заявителя (далее - ЭЦП), в период с 10 октября по 12 октября 2018 года (включительно). Время работы портала - круглосуточно.



Основные требования к претендентам на получение жилья: 1) наличие гражданства Республики Казахстан или статуса оралмана; 2) наличие постоянной регистрации по месту жительства в городе Астане не менее двух последних и более лет на дату подачи заявления; 3) отсутствие по территории Республики Казахстан у участника Программы и постоянно совместно проживающих с ним членов его семьи (супруги, несовершеннолетних детей), а также других членов семьи, включенных в состав семьи и указанных в заявлении, арендного жилья с выкупом или жилья на праве собственности (общей совместной собственности, доли в долевой собственности, составляющей общую совместную (долевую) собственность других членов семьи, указанных в настоящем подпункте, как единицу жилья), за исключением: наличия комнат в общежитиях, полезной площадью менее 15 квадратных метров на каждого члена семьи; жилых домов саманного и каркасно-камышитового типа в аварийном состоянии, грозящих обвалом (обрушением), которое подтверждается соответствующей справкой местного исполнительного органа по месту нахождения данного жилища; 4) отсутствие фактов преднамеренного ухудшения жилищных условий участником Программы и постоянно совместно проживающих с ним членов его семьи (супруг (-а), несовершеннолетних детей), а также других членов семьи, включенных в состав семьи и указанных в заявлении, путем обмена жилого помещения или отчуждения жилища, принадлежащего ему на праве собственности, в течение последних 5 (пяти) лет по территории Республики Казахстан; 5) подтверждение возможности исполнения обязательств соответствующими доходами по условиям реализации жилья (оценка платежеспособности).



В рамках Программы в течение срока приема документов заявление может быть подано только один раз. Заявление должно подаваться непосредственно от очередника, состоящего на учете нуждающихся в жилье из коммунального жилищного фонда. В случае если заявитель не является очередником, заявление будет аннулировано.



Перед заполнением заявления через портал следует ознакомиться с инструкцией по подаче заявления. Претендентам на получение жилья необходимо представить следующие документы: 1) заявление на определенный тип квартиры (далее - заявление); 2) документ, удостоверяющий личность заявителя и членов его семьи; 3) адресную справку о регистрации заявителя и постоянно проживающих с ним членов семьи по месту жительства; 4) свидетельство о заключении/расторжении брака, смерти супруга (-ги), рождении детей, нотариально удостоверенного заявления о том, что заявитель в браке не состоит; 5) справку о наличии или отсутствии у заявителя и постоянно проживающих с ним членов семьи жилища, принадлежащего им на праве собственности, или арендного жилья с выкупом по территории Республики Казахстан; 6) справку о зарегистрированных правах на недвижимое имущество и его технических характеристиках (при наличии доли, жилых домов саманного и каркасно-камышитового типа, комнаты в общежитиях), а также документы, подтверждающие возникновение права собственности в данных случаях; 7) решение суда о признании других лиц заявителя членами семьи; 8) справку о заработной плате; 9) справку с места работы; 10) сведения о постановке на учет нуждающихся в жилище с указанием номера очередности или уникального номера (на момент подачи заявления на участие в Программе); 11) документы, подтверждающие отношение заявителя к категории, определенной статьей 67 Закона Республики Казахстан «О жилищных отношениях».



В случае необходимости, граждане могут быть приглашены сотрудниками Государственного учреждения «Управление занятости и социальной защиты города Астаны» для предоставления дополнительных документов либо уточнения поданных заявителем сведений. Состав семьи (количество членов семьи) не влияет на площадь заявленной квартиры, претенденты указывают тип квартиры в зависимости от собственных пожеланий. Предварительный отбор среди заявителей будет производиться жилищной комиссией при акимате города Астаны по реализации жилья в рамках Программы жилищного строительства «Нұрлы жер» согласно спискам учета нуждающихся в жилище и даты постановки на данный учет. После проведения оценки платежеспособности отобранных заявителей, комиссия утверждает окончательные списки участников Программы, которые публикуются на интернет-ресурсе акимата города Астаны.



В рамках Программы допускается приобретение в собственность жилья или аренду с выкупом не более 1 единицы по всем направлениям Программы и по всем регионам Республики Казахстан. Для получения более подробной информации или возникновения технических неполадок при подаче заявки на веб-портале e.astana.kz, функционирует Единый контакт-центр iKomek акимата города Астаны.