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    14:50, 01 Июль 2025 | GMT +5

    Новый сквер появился на месте пустыря в одном из районов Астаны

    В столичном районе «Байконыр» состоялось торжественное открытие нового сквера по улице Ахмета Жубанова, передаёт агентство Kazinform со ссылкой на акимат Астаны.

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    Фото: акимат Астаны

    Как сообщили в пресс-службе столичного акимата, открытие прошло в праздничной атмосфере. Для горожан подготовили концертную программу с участием творческих коллективов и активистов.

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    Фото: акимат Астаны

    Ранее на месте сквера была пустующая территория. Теперь же — современная зона отдыха с зелёными насаждениями, пешеходными дорожками и парковкой. Площадь сквера составила более 7 тысяч квадратных метров. В ходе благоустройства уложили более 3 тысяч м² асфальта, 4 тысячи м² брусчатки, установили уличное освещение, скамейки и урны.

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    Фото: акимат Астаны

    Для автомобилистов обустроили парковку на 170 машиномест. Особое внимание уделили безопасности — теперь к школе №5 появился полноценный удобный заезд.

    - Мы решили важную инфраструктурную задачу — сделали доступ к учебному заведению безопасным и комфортным, — отметил аким района «Байконыр» Талгат Рахманерді.

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    Фото: акимат Астаны

    Также на территории сквера высадили около 10 тысяч зелёных насаждений и смонтировали систему полива, охватывающую почти 7 тысяч м².

    - Стал свидетелем открытия. Очень приятно, что на месте пустыря теперь ухоженная и уютная зона отдыха, — поделился горожанин Марсель Утегенов.

    р
    Фото: акимат Астаны

    Также, в Астане в текущем году благоустроят около 170 дворов и общественных пространств (парки, скверы, бульвары). Работами охвачены все районы города, в том числе жилые массивы. Часть работ уже завершена.

    Теги:
    Астана Акимат
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
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