Новый сквер появился на месте пустыря в одном из районов Астаны

Как сообщили в пресс-службе столичного акимата, открытие прошло в праздничной атмосфере. Для горожан подготовили концертную программу с участием творческих коллективов и активистов.

Фото: акимат Астаны

Ранее на месте сквера была пустующая территория. Теперь же — современная зона отдыха с зелёными насаждениями, пешеходными дорожками и парковкой. Площадь сквера составила более 7 тысяч квадратных метров. В ходе благоустройства уложили более 3 тысяч м² асфальта, 4 тысячи м² брусчатки, установили уличное освещение, скамейки и урны.

Фото: акимат Астаны

Для автомобилистов обустроили парковку на 170 машиномест. Особое внимание уделили безопасности — теперь к школе №5 появился полноценный удобный заезд.

- Мы решили важную инфраструктурную задачу — сделали доступ к учебному заведению безопасным и комфортным, — отметил аким района «Байконыр» Талгат Рахманерді.

Фото: акимат Астаны

Также на территории сквера высадили около 10 тысяч зелёных насаждений и смонтировали систему полива, охватывающую почти 7 тысяч м².

- Стал свидетелем открытия. Очень приятно, что на месте пустыря теперь ухоженная и уютная зона отдыха, — поделился горожанин Марсель Утегенов.

Фото: акимат Астаны

Также, в Астане в текущем году благоустроят около 170 дворов и общественных пространств (парки, скверы, бульвары). Работами охвачены все районы города, в том числе жилые массивы. Часть работ уже завершена.