Форум отцов в формате TEDx прошел в Астане

Каждое третье воскресенье июня в Казахстане отмечается день отцов. В преддверии в столице обсуждали обсуждались вопросы укрепления семейных ценностей, повышения ответственности отцов в воспитании детей и усиления роли института отцовства в обществе, передает корреспондент агентства Kazinform.

Цель форума — сформировать культуру ответственного отцовства и содействовать воспитанию сознательного поколения на основе национальных ценностей.

Председатель филиала Астаны Республиканского общественного объединения «Союз отцов» Бекдайыр Кузембай отметил, что сегодня участиемужчин в воспитании детей заметно возрастает.

— Активное участие отцов в жизни детских садов, школ, колледжей значительно увеличивается. Это большой прогресс для нашего общества. Например, за один год работы Союза отцов в Астане было организовано около 200 мероприятий, охвативших более 60 тысяч учащихся и свыше 15 тысяч отцов, — сказал Бекдайыр Кузембай.

Среди проведенных мероприятий — открытый диалог на тему «Быть настоящим мужчиной — значит обладать честью и ответственностью», экологический челлендж в рамках республиканской инициативы «Таза Қазақстан» и экологической акции «Отец — пример, отец — наставник».

По словам эксперта, главная задача Союза отцов заключается в популяризации национальных ценностей и воспитании подрастающего поколения в духе патриотизма.

Фото: Максат Шагырбав / Kazinform

Заместитель министра просвещения РК Шынар Акбарова также отметила особую роль мужчины в воспитании ребенка. По ее словам, отношения отца с ребенком, его жизненная позиция и ежедневные поступки напрямую влияют на формирование личности.

— Сегодня в нашей стране воспитывается более шести миллионов детей. Каждый из них — будущее Казахстана. Поэтому важно, чтобы дети не только получали качественное образование, но и становились нравственными, трудолюбивыми и любящими свою страну гражданами. Многие качества ребенка формируются прежде всего в семье. Поэтому воспитание — наша общая ответственность, — сказала представитель министерства.

Она также подчеркнула важность взаимодействия родителей и образовательных учреждений в вопросах воспитания. Особенно большое влияние на развитие ребенка оказывает время, которое отец проводит вместе с ним.

— Иногда совместно проведенное время эффективнее долгих нравоучений. Чтение книг, занятия спортом, беседы за семейным столом, совместные прогулки — всё это способствует формированию личности ребенка, — отметила она.

Депутат Сената Парламента РК Галиаскар Сарыбаев также затронул вопросы семейных ценностей.

— Сегодня значение института семьи возрастает на государственном уровне. Одним из важных шагов стало закрепление вопросов семьи и брака на конституционном уровне, — заявил депутат.

Сенатор подчеркнул, что Союз отцов должен активно участвовать в переходе к системе социальных контрактов и внедрении цифровой карты семьи, реализуемых по поручению Главы государства. Также он напомнил о важности участия организации в работе центров поддержки семьи.

— Сегодня в стране действует около 130 центров поддержки семьи. Союз отцов должен полноценно участвовать в их работе. Ежегодно около 150 тысяч граждан вступают в брак, однако примерно 60 процентов браков заканчиваются разводом. В результате многие дети растут без полноценного участия одного из родителей. Нам необходимо изучать причины этой проблемы и вести конкретную работу по ее решению, — заключил сенатор.

Фото: Максат Шагырбаев / Kazinform

Известный психолог Ержан Мырзабаев отметил, что роль отца в современном обществе меняется.

— Раньше воспитание детей в основном возлагалось на женщин, а основная задача отца заключалась в материальном обеспечении семьи. Сегодня отцы уже не ограничиваются только заработком. Они стараются проводить больше времени с детьми, организуют семейный отдых и активно участвуют в жизни своих детей. Самое главное — становится больше отцов, которые способны выстраивать с детьми эмоционально близкие отношения, — сказал психолог.

По его мнению, такие изменения формируют новую модель семейной ответственности.

— Сегодня все чаще можно увидеть мужчин, гуляющих с детьми в парках, на улицах и в общественных местах. Это положительная тенденция. Активное участие отца в воспитании способствует более справедливому распределению семейных обязанностей. А дети, выросшие в такой среде, воспринимают отношения между мужчиной и женщиной как партнёрство, — отметил Ержан Мырзабаев.

Психолог подчеркнул, что именно через семейные отношения ребенок усваивает жизненные ценности. Поэтому важно, чтобы отец одинаково заботился как о сыновьях, так и о дочерях, а супругу воспринимал как равноправного партнера.

На площадке форума также была организована специальная выставка, посвященная связи между отцом и ребенком. На ней были представлены творческие работы воспитанников детских садов и школьников столицы на темы семьи, образа отца и отцовской заботы. е

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