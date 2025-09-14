В Астане усилили меры безопасности

В рамках этой работы правоохранители осуществляют сразу несколько оперативно-профилактических мероприятий.

Полицейские проводят в столице ОПМ «Правопорядок», направленное на поддержание общественного порядка, предупреждение и пресечение преступлений. Также осуществляется оперативно-профилактическое мероприятие «Участок». Оно проводится с целью повышения уровня общественной безопасности и укрепления доверия между полицией и населением.

Как сообщил начальник управления местной полицейской службы департамента полиции Астаны, полковник Ержан Адильбеков, в рамках ОПМ будет проводиться проверка подучетных лиц, обход жилых массивов, проверка съемных квартир и охрана общественного порядка.

Рейды проводятся по всему городу.

— Для мероприятия собраны около 500 сотрудников органов внутренних дел. Мероприятия проводятся до 01:00. Мы будем проверять также и общественные места — парки, скверы и т. д. Кроме того, будут выявляться неправомерное управление самокатами и мопедами, громкие глушители на автомобилях, нарушение правил дорожного движения в целом. Особое внимание будет уделено пешеходам, нарушающим правила дорожного движения, — рассказал спикер.

ОПМ «Правопорядок» проводится, как минимум, дважды в квартал.

Активное участие в ОПМ принимают волонтеры «Астана Жастары».

— Подростки становятся волонтерами по своему желанию, на такие мероприятия идут с удовольствием. Они хотят помогать обществу, — рассказала координатор волонтеров «Астана жастары» Индира Маремова.

Она сообщила, что полиция каждые два месяца награждает наиболее активных волонтеров, выдавая им благодарственные и рекомендательные письма. В будущем это помогает поступить в зарубежные вузы. Это является одним из пунктов, на который обращает внимание руководство учебных заведений.

Ранее сообщалось, что МВД планирует изменить правила прописки в Астане.