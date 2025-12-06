В Астане стартует новое радиошоу «Женщинal Geographic» на волне 101.4 FM
Сегодня на волне Jibek Joly 101.4 FM выходит первый выпуск нового еженедельного радиопроекта «Женщинal Geographic» – программы о реальных историях женщин, формирующих современное общество, передает агентство Kazinform.
Шоу посвящено выдающимся представительницам спорта, бизнеса, культуры, науки, социальной сферы и политики. Каждая история – это честный и живой рассказ о пути, выборе, преодолении и влиянии. Проект показывает женщину как символ устойчивой трансформации, как источник мотивации и силы для многих.
Формат программы построен на откровенных беседах с героинями и экспертами, которые через личные истории отражают роль и растущее значение женщин в обществе.
Ключевая концептуальная особенность проекта – двуязычное вещание. Шоу выходит одновременно на казахском и русском языках, что делает его доступным для широкой и разнородной аудитории столицы.
Автор идеи и ведущий проекта – Азамат Имашев, соведущие – Олжас Пшенбаев и Нурлан Кунафин.
Проект объединяет опыт и профессионализм трех ведущих, создавая новое общественно-познавательное пространство в эфире.
Эфирное время:
Каждую пятницу в 19:05 на радио Jibek Joly 101.4 FM.
Где смотреть и слушать:
- Прямая трансляция и запись на сайте: jjfm.kz
- Видеоверсия на YouTube-канале: Jibek Joly Radio
«Женщинal Geographic» расширяет географию женского влияния, показывая судьбы и достижения тех, кто вдохновляет перемены.
Проект приглашает слушателей стать частью нового разговора о силе, роли и значимости женщин в современном мире.