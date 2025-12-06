В Астане стартует новое радиошоу «Женщинal Geographic» на волне 101.4 FM

Шоу посвящено выдающимся представительницам спорта, бизнеса, культуры, науки, социальной сферы и политики. Каждая история – это честный и живой рассказ о пути, выборе, преодолении и влиянии. Проект показывает женщину как символ устойчивой трансформации, как источник мотивации и силы для многих.

Формат программы построен на откровенных беседах с героинями и экспертами, которые через личные истории отражают роль и растущее значение женщин в обществе.

Ключевая концептуальная особенность проекта – двуязычное вещание. Шоу выходит одновременно на казахском и русском языках, что делает его доступным для широкой и разнородной аудитории столицы.

Автор идеи и ведущий проекта – Азамат Имашев, соведущие – Олжас Пшенбаев и Нурлан Кунафин.

Фото: Kazinform

Проект объединяет опыт и профессионализм трех ведущих, создавая новое общественно-познавательное пространство в эфире.

Эфирное время:

Каждую пятницу в 19:05 на радио Jibek Joly 101.4 FM.

Где смотреть и слушать:

Прямая трансляция и запись на сайте: jjfm.kz

Видеоверсия на YouTube-канале: Jibek Joly Radio

«Женщинal Geographic» расширяет географию женского влияния, показывая судьбы и достижения тех, кто вдохновляет перемены.

Проект приглашает слушателей стать частью нового разговора о силе, роли и значимости женщин в современном мире.