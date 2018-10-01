В Астане стартовал конкурс «Елорда жастары премиясы»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Стартовал конкурс «Елорда жастары премиясы», прием заявок на конкурс продлится до 16 ноября, сообщает официальный сайт акимата Астаны.

В столичном акимате прошел брифинг, посвященный старту конкурса «Елорда жастар премиясы».



Молодежный конкурс проходит в рамках реализации программы «Рухани жаңғыру». Цель мероприятия - поддержка талантливой молодежи в плодотворной научной, творческой и общественной деятельности на государственном уровне, а также содействие сотрудничеству между молодежными НПО, формирование идеала успешного молодого казахстанца.



На соискание премии претендуют жители столицы, являющиеся гражданами Республики Казахстан, в возрасте от 14 до 29 лет. Кроме того, кандидат должен иметь выдающиеся достижения в различных сферах деятельности.



В этом году общее количество номинации было увеличено до 20. Среди них - наука, современные творения, журналистика, общественная деятельность, спорт, театр, кинофестиваль, эстрада, НПО (в сфере молодежной политики).



Также будет назван лучший работник социальной сферы и искусства, лучший рабочий производства, юная предпринимательница, студент года, волонтер года, лучший государственный служащий, прорыв года, за вклад в искусство, юный предприниматель, лучший SMM-менеджер.



По словам организаторов, конкурс помогает разглядеть молодых казахстанцев, которые будут в дальнейшем способствовать олицетворению современного Казахстана. «Основная цель молодежного конкурса - выявление лучших в своей сфере. В прошлом году за номинацию «Студент года» боролись самые талантливые студенты, было трудно выбрать победителя, поэтому мы в этом году решили добавить общественное онлайн-голосование. То есть после отбора кандитатов мы объявим онлайн-голосование, каждый желающий сможет проголосовать за участника», -- сказал руководитель КГУ «Астана жастары» Укибай Нурпеисов.



В ходе пресс-конференции организаторы молодежного конкурса «Елорда жастары премиясы» рассказали о совместной работе с победителями прошлогоднего конкурса «Астана Дарыны - 2017».



«Об этом проекте я узнала после того, как вышел наш фильм «Арман/Когда ангелы спят». Мне предложили сдать документы, чтобы номинироваться в этом конкурсе. Это для меня было неожиданным. После этого конкурса я особенно вдохновилась. Меня начали звать в разные места. Сейчас я работаю телеведущей. Я думаю, что это тоже достижение. Хочу обратиться к нашей молодежи. Не стесняйтесь! Идите только вперед!» - сказала победительница конкурса «Астана Дарыны - 2017» в номинации «Кино» Жуздыз Абдукаримова.



Сертификаты и ценные призы победителям будут вручать звезды казахстанской эстрады. Отметим, что ознакомиться с более подробной информацией и отправить заявку на участие все желающие могут на сайте www.elordapremiasy.kz

Как сообщалось ранее, выступая 5 октября т.г. с очередным Посланием народу Казахстана, Глава государства Нурсултан Назарбаев объявил 2019 год Годом молодежи.