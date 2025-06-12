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    12:00, 12 Июнь 2025 | GMT +5

    В Астане стартовал фестиваль телепрограмм Китая

    В Maqsut Narikbayev University состоялся официальный запуск международного проекта «Культурные узы – 2025» — фестиваля телевизионных программ и фильмов Медиакорпорации Китая (CMG), направленного на укрепление гуманитарных связей между странами Центральной Азии и Китаем. Инициатива приурочена ко второму саммиту «Центральная Азия – Китай», который пройдет 17 июня в Астане, передает корреспондент агентства Kazinform.

    В Астане стартовал фестиваль телепрограмм Китая
    Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

    Церемония собрала представителей Евразийского бюро CMG, дипломатического корпуса, образовательных учреждений и медиасообщества. Открывая мероприятие, представители китайской делегации отметили, что фестиваль уже стал доброй традицией:

    – Сегодня мы здесь проводим показ лучших программ медиакомпаний Китая в странах Центральной Азии. Это посвящено предстоящему второму саммиту «Китай – Центральная Азия». Уже стало доброй традицией — перед первым саммитом мы тоже провели такой показ и получили хороший резонанс. Поэтому решили продолжить эту практику, чтобы зрители региона, в том числе и в Казахстане, узнали о последних достижениях Китая и нашей телекомпании, – рассказал директор Евразийского бюро медиакорпораций Китая Ван Бин.

    В Астане стартовал фестиваль телепрограмм Китая
    Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

    Фестиваль включает более десяти документальных лент, среди которых — анимационные фильмы, сериалы и специальные проекты, рассказывающие о китайской культуре, научных достижениях и жизни общества.

    – Будут представлены документальные фильмы, в том числе «Хранители наследия», ленты о Синьцзяне, о древней и современной культуре Китая. Например, о последних разработках в области робототехники. Уверен, они будут интересны зрителям, – заявил Ван Бин.

    В Астане стартовал фестиваль телепрограмм Китая
    Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

    Программы подготовлены Медиакорпорацией Китая и адаптируются местными партнерами для трансляции на национальных языках.

    Организаторы уверены, что такие культурные инициативы способны углубить взаимопонимание между народами.

    – Когда даже мы, граждане Китая, смотрим эти фильмы, находим в них новые для себя вещи. Думаю, и зрителям в Центральной Азии будет интересно узнать, как жили и живут китайцы, какие у нас есть планы на будущее. Это помогает лучше понимать друг друга, –отметил Ван Бин.

    Проект «Культурные узы – 2025» предусматривает не только телеэфиры, но и серию офлайн-мероприятий в регионе, которые станут площадкой для диалога, обмена опытом и запуска новых совместных инициатив.

    Ранее стало известно, что Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин посетит с официальным визитом Казахстан.

    Теги:
    Культура Китай Связь, ТВ, IT Телевидение
    Адиль Саптаев
    Адиль Саптаев
    Автор
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