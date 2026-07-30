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    В Астане спасли женщину, спрыгнувшую в реку Есиль

    В Астане сотрудники МЧС спасли женщину, которая спрыгнула в реку Есиль, передает Kazinform.

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    Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

    По данным ведомства, во время патрулирования акватории реки спасатели заметили, что в районе переливной дамбы в районе Сарыарка женщина спрыгнула в воду.

    Благодаря оперативным действиям спасателей женщину 1985 года рождения удалось быстро извлечь из реки и доставить на берег.

    Для выяснения обстоятельств произошедшего ее передали сотрудникам полиции.

    В МЧС напомнили гражданам о необходимости соблюдать правила безопасности на воде. Ведомство призывает не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения, объективно оценивать свои силы, выполнять требования спасателей, не оставлять детей без присмотра у водоемов и купаться только в специально оборудованных и разрешенных местах.

    Как сообщалось ранее, шестерых отдыхающих с младенцем и рыбака спасли на озерах Бурабая.

    Река Есиль Спасение Происшествия, ЧС Астана Реки Спасатели
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор