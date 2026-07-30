В Астане спасли женщину, спрыгнувшую в реку Есиль

В Астане сотрудники МЧС спасли женщину, которая спрыгнула в реку Есиль, передает Kazinform.

По данным ведомства, во время патрулирования акватории реки спасатели заметили, что в районе переливной дамбы в районе Сарыарка женщина спрыгнула в воду.

Благодаря оперативным действиям спасателей женщину 1985 года рождения удалось быстро извлечь из реки и доставить на берег.

Для выяснения обстоятельств произошедшего ее передали сотрудникам полиции.

В МЧС напомнили гражданам о необходимости соблюдать правила безопасности на воде. Ведомство призывает не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения, объективно оценивать свои силы, выполнять требования спасателей, не оставлять детей без присмотра у водоемов и купаться только в специально оборудованных и разрешенных местах.

Как сообщалось ранее, шестерых отдыхающих с младенцем и рыбака спасли на озерах Бурабая.