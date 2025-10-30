РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    17:16, 30 Октябрь 2025 | GMT +5

    В Астане создают аграрную индустриальную зону для переработчиков продовольствия

    Помимо индустриального парка № 2 в столице создают аграрную индустриальную зону, которая станет центром притяжения для перерабатывающих предприятий. Об этом сообщил заместитель руководителя управления инвестиций и развития предпринимательства Астаны Нуржан Ашимов, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Казахстан увеличит объемы глубокой переработки зерновых в пять раз
    Фото: Министерство сельского хозяйства РК

    — Понятно, что границы Астаны не позволяют нам заниматься выращиванием культур, при этом мы можем здесь поставить заводы по глубокой переработке данных культур, — отметил спикер в ходе брифинга в службе коммуникаций Астаны.

    Для реализации проекта государство выделило 87 гектаров земли.

    — На сегодняшний день у нас ведется проектирование. Мы планируем в индустриальной зоне разместить порядка 20 таких предприятий, сумма инвестиций которых превысит 50 млрд тенге, — рассказал Нуржан Ашимов.

    По его словам, реализация проекта позволит сдерживать рост цен и обеспечивать город продовольствием местного производства.

    Ранее мы писали, почему аграрный рынок Казахстана привлекателен для инвесторов. 

    Напомним, инвестиции в экономику Астаны превысили 1,7 трлн тенге.

    Теги:
    Аграрии Инвестиции Производство Заводы Астана Продовольственная безопасность
    Дамира Кеңесбай

Автор
    Дамира Кеңесбай
    Автор
