В Астане создают аграрную индустриальную зону для переработчиков продовольствия
Помимо индустриального парка № 2 в столице создают аграрную индустриальную зону, которая станет центром притяжения для перерабатывающих предприятий. Об этом сообщил заместитель руководителя управления инвестиций и развития предпринимательства Астаны Нуржан Ашимов, передает корреспондент агентства Kazinform.
— Понятно, что границы Астаны не позволяют нам заниматься выращиванием культур, при этом мы можем здесь поставить заводы по глубокой переработке данных культур, — отметил спикер в ходе брифинга в службе коммуникаций Астаны.
Для реализации проекта государство выделило 87 гектаров земли.
— На сегодняшний день у нас ведется проектирование. Мы планируем в индустриальной зоне разместить порядка 20 таких предприятий, сумма инвестиций которых превысит 50 млрд тенге, — рассказал Нуржан Ашимов.
По его словам, реализация проекта позволит сдерживать рост цен и обеспечивать город продовольствием местного производства.
Ранее мы писали, почему аграрный рынок Казахстана привлекателен для инвесторов.
Напомним, инвестиции в экономику Астаны превысили 1,7 трлн тенге.