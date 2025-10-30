В Астане создают аграрную индустриальную зону для переработчиков продовольствия

— Понятно, что границы Астаны не позволяют нам заниматься выращиванием культур, при этом мы можем здесь поставить заводы по глубокой переработке данных культур, — отметил спикер в ходе брифинга в службе коммуникаций Астаны.

Для реализации проекта государство выделило 87 гектаров земли.

— На сегодняшний день у нас ведется проектирование. Мы планируем в индустриальной зоне разместить порядка 20 таких предприятий, сумма инвестиций которых превысит 50 млрд тенге, — рассказал Нуржан Ашимов.

По его словам, реализация проекта позволит сдерживать рост цен и обеспечивать город продовольствием местного производства.

Ранее мы писали, почему аграрный рынок Казахстана привлекателен для инвесторов.

Напомним, инвестиции в экономику Астаны превысили 1,7 трлн тенге.