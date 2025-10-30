РУ
    16:31, 30 Октябрь 2025 | GMT +5

    Инвестиции в экономику Астаны превысили 1,7 трлн тенге

    В столицу активно идут инвестиции — только за девять месяцев 2025 года в экономику Астаны вложили 1,7 трлн тенге, что на 36% больше, чем годом ранее. Большая часть — 1,1 трлн — частные инвестиции, передает корреспондент агентства Kazinform.

    погода, ауа райы, осень, күз, байтерек
    Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

    — Основную положительную динамику показали отрасли по операциям с недвижимым имуществом, транспорта и складирования, образования, промышленности и финансов, — отметил заместитель руководителя управления инвестиций и развития предпринимательства Нуржан Ашимов в ходе брифинга в службе коммуникаций Астаны.

    По его словам, сейчас в столице реализуют 127 крупных проектов с объемом инвестиций 2,2 трлн тенге, которые создадут более 24 тысяч рабочих мест.

    — На текущий год запланирована реализация 29 проектов на сумму 120 млрд, из которых с начала текущего года уже ввели в эксплуатацию 13 проектов, 16 проектов введут до конца текущего года, — уточнил Ашимов.

    Ранее сообщалось, что инвестиции в казахстанскую торговую отрасль выросли на 37%. 

    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
    Автор
