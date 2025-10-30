Инвестиции в экономику Астаны превысили 1,7 трлн тенге

— Основную положительную динамику показали отрасли по операциям с недвижимым имуществом, транспорта и складирования, образования, промышленности и финансов, — отметил заместитель руководителя управления инвестиций и развития предпринимательства Нуржан Ашимов в ходе брифинга в службе коммуникаций Астаны.

По его словам, сейчас в столице реализуют 127 крупных проектов с объемом инвестиций 2,2 трлн тенге, которые создадут более 24 тысяч рабочих мест.

— На текущий год запланирована реализация 29 проектов на сумму 120 млрд, из которых с начала текущего года уже ввели в эксплуатацию 13 проектов, 16 проектов введут до конца текущего года, — уточнил Ашимов.

Ранее сообщалось, что инвестиции в казахстанскую торговую отрасль выросли на 37%.