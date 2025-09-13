В Астане состоялся диалог судей конституционных судов 15 стран

На него приехали председатели и судьи конституционных органов, уполномоченные по правам человека, ученые-юристы и правозащитники из 15 стран Европы, Азии и Африки. Также на форуме были представители международных организаций, руководители госорганов, адвокаты и ученые из Казахстана.

Форум, организованный Конституционным Судом Республики Казахстан в честь 30-летия Конституции страны, объединил более 150 участников.

Пленарное заседание форума открыл председатель Конституционного Суда Казахстана Эльвира Азимова. Она подчеркнула, что в условиях глобальных вызовов право остается самым надежным инструментом сохранения мира и разрешения конфликтов.

— Конституция — это не просто закон, а гарантия равенства, справедливости и защиты прав человека. Она укрепляет доверие общества к власти и развивает диалог. Конституционная экономика защищает право собственности, открывает возможности для инвестиций и инноваций. Это прочный фундамент долгосрочного роста. Поэтому «мир и будущее через право» — это путь к обществу, которое опирается не на силу, а на закон, где справедливость и стабильность становятся ключевыми ценностями, — отметила Азимова.

С поздравлением по случаю 30-летия Конституции Казахстана выступила президент Венецианской комиссии Клер Бази Малори. Она отметила важность верховенства закона и роли конституционных судов в обеспечении стабильности и выразила готовность продолжать сотрудничество с Казахстаном.

Своим опытом также поделились главы конституционных и верховных судов из ОАЭ, Зимбабве, Монголии, Кыргызстана, Кореи, Таджикистана и Германии. Они рассказали о роли конституционной юстиции в защите прав граждан, развитии демократии, использовании цифровых решений в судопроизводстве и укреплении доверия общества к государственным институтам.

Например, представитель ОАЭ Мохаммед аль Бади аль Захри рассказал о цифровизации судебной системы, а председатель Верховного суда Зимбабве Люк Малаба подчеркнул значение разделения властей и верховенства закона. Байасгалан Гунгаа из Монголии назвал право основой справедливого и устойчивого развития.

Форум продолжился тематическими сессиями и специальным блоком в формате нетворкинга, где участники обменялись лучшими практиками. С докладами выступили ведущие юристы и судьи-конституционалисты, в том числе из Кыргызстана, Кореи, Таджикистана и Германии.

Также прошли гостевые лекции зарубежных экспертов для студентов и специалистов в Академии правосудия и Академии МВД. Это способствовало укреплению академического и профессионального сотрудничества.

Форум подтвердил важность международного диалога и обмена опытом в сфере конституционного правосудия, что способствует развитию национальных правовых систем.

Накануне Президент встретился с участниками Международного форума конституционного правосудия.