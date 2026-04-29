Подростковая преступность в Астане снизилась, но преступлений против детей стало больше

В столице проживает более 545 тысяч детей, и ежегодно их число растет на 20 тысяч, что усиливает необходимость системной защиты их прав, передает корреспондент агентства Kazinform.

С начала года в городе действует управление по защите прав детей, координирующее работу госорганов и обеспечивающее поддержку несовершеннолетних. Под сопровождением находятся около 3 тысяч детей, более 300 уже получили психологическую помощь.

В Астане усилена профилактическая работа: за первый квартал 2026 года проведено 14 заседаний комиссий по делам несовершеннолетних. Отмечается снижение подростковой преступности на 60,6%, однако преступления против детей выросли на 5,6%.

Уполномоченный по правам ребенка по городу Астане Асима Бимендина сообщила, что с начала года рассмотрено 87 обращений.

— Всего 87 обращений было рассмотрено мною, из них 43 лично, 33 совместно с государственными органами, и 11 обращений через социальные сети — все они отрабатываются. Есть вопросы, которые стоят на контроле, которые я, как уполномоченный, не всегда могу решить самостоятельно. Но мы пишем обращения, звоним, ведем переговоры и стараемся найти решения, — отметила она.

По ее словам, в столице активно работает мобильная группа и создан общий чат для оперативного взаимодействия.

— Хочу также отметить, что по инициативе Уполномоченного по правам ребенка РК Динары Закиевой проведена активная работа со школьными психологами. Охвачено около 30 школ — совместно с руководителями и специалистами ведется профилактика правонарушений среди детей, находящихся в различных группах риска, — добавила Асима Бимендина.

В преддверии летних каникул власти призывают родителей усилить контроль за безопасностью детей, напоминая, что ответственность за их жизнь и здоровье лежит прежде всего на семье.

Ранее сообщалось, что в Казахстане утвердили Единый алгоритм реагирования на насилие и буллинг в отношении детей.