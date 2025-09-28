РУ
телерадиокомплекс президента РК
    10:22, 28 Сентябрь 2025 | GMT +5

    В Астане сегодня запустят отопление

    28 сентября 2025 года с 14:00 часов будет производиться запуск отопления. Уведомление об этом получили с утра жители столицы, передает агентство Kazinform.

    Фото: freepik

    Просим вас обратить внимание на следующее:

    1. Во время запуска отопления желательно присутствие в квартире.

    2. Если вы проводили ремонт, проверьте наличие заглушек и исправность кранов на радиаторах.

    3. В случае, если радиатор был демонтирован, необходимо срочно установить его и известить управляющего дома.

    4. Проверьте радиаторы на наличие повреждений.

    5. Запуск отопления будет производиться поэтапно и может занять несколько дней.

    Так как подключение осуществляется по всему городу, параметры отопления и горячего водоснабжения в этот период могут быть понижены. Просим отнестись с пониманием и дождаться завершения работ.

    Личные и платные заявки будут выполняться позже, так как весь технический персонал задействован в подключении отопления.

    При аварийных ситуациях необходимо обратиться в круглосуточную диспетчерскую службу: +7 (711-06) 0-47-77; +7 775 542-55-13.

    Как сообщали ранее в акимате Астаны, отопительный сезон в столице начинается, когда среднесуточная температура воздуха на улице установилась на отметке +10 °С и ниже в течение пяти суток.

    Согласно информации РГП «Казгидромет», температура воздуха в Астане днем +10+12 градусов, ночью +8+10 градусов. Переменная облачность, временами дождь, туман, северо-восточный ветер, скорость ветра: 9-14, порывы 15-18 м/с.

