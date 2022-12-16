В Астане сдали долгострой: более 300 семей дольщиков получили ключи

16 Декабря 2022, 22:40

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня, в день Независимости, более 300 семей дольщиков получили ключи от квартир. Об этом на своей странице в Instagram сообщил аким Астаны Женис Касымбек, передает МИА «Казинформ».

Новоселами жители ЖК «Royal Expo» должны были стать ещё несколько лет назад, отметил аким.

Ранее акиматом из 150 многоквартирных жилых комплексов-долгостроев было завершено строительство 120 ЖК. Тысячи семей смогли заехать в свои долгожданные квартиры, сообщил Женис Касымбек.

«Мы же со своей стороны будем и дальше работать над тем, чтобы другие дольщики также смогли заехать в своё жильё. По оставшимся 15 объектам (более 30 ЖК) поставил задачу ускорить темпы строительства, при этом уделяя особое внимание качеству строительства. Завершение долгостроев находится на контроле у Главы государства», - написал аким.