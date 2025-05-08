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    16:12, 08 Май 2025 | GMT +5

    В Астане пройдет праздничная сельскохозяйственная ярмарка

    В рамках празднования Дня Победы, в столице с 10 по 11 мая будет проходить городская сельскохозяйственная ярмарка, передает агентство Kazinform со ссылкой на акимат Астаны.

    сельскохозяйственная ярмарка
    Фото: freepik.com

    На ярмарке будет представлена продукция местных фермеров и производителей из различных регионов Казахстана. Жители и гости города смогут купить овощи и фрукты, мясо, мучные и молочные продукты, выпечку, натуральные соки, варенье, джемы и многое другое.

    Мероприятие будет проходить 10 и 11 мая с 07:00 утра до 19:00 часов вечера в торгово-развлекательном центре «Koktal» по адресу: проспект Нургиса Тлендиева 12а.

    Стоит отметить, что в столице уже работает сельскохозяйственная ярмарка по адресу: ул. Бейбарыс Султана 23 (напротив ЖК «Рио-де-Жанейро»). Она будет открыта для посетителей каждый день с 9:00 до 19:00 часов.

    Рядом с ярмаркой проходят автобусные маршруты № 2, 32, 49, 50, 73, что обеспечит комфортный доступ к месту проведения мероприятия.

    Ранее сообщалось, что в Казахстане стартовал конкурс «Lady Farmer».

    Теги:
    Сельское хозяйство Фермеры Астана
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
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