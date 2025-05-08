В Астане пройдет праздничная сельскохозяйственная ярмарка

На ярмарке будет представлена продукция местных фермеров и производителей из различных регионов Казахстана. Жители и гости города смогут купить овощи и фрукты, мясо, мучные и молочные продукты, выпечку, натуральные соки, варенье, джемы и многое другое.

Мероприятие будет проходить 10 и 11 мая с 07:00 утра до 19:00 часов вечера в торгово-развлекательном центре «Koktal» по адресу: проспект Нургиса Тлендиева 12а.

Стоит отметить, что в столице уже работает сельскохозяйственная ярмарка по адресу: ул. Бейбарыс Султана 23 (напротив ЖК «Рио-де-Жанейро»). Она будет открыта для посетителей каждый день с 9:00 до 19:00 часов.

Рядом с ярмаркой проходят автобусные маршруты № 2, 32, 49, 50, 73, что обеспечит комфортный доступ к месту проведения мероприятия.

Ранее сообщалось, что в Казахстане стартовал конкурс «Lady Farmer».