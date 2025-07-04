РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    22:38, 03 Июль 2025 | GMT +5

    В Астане пройдет праздничная сельхозярмарка

    В рамках Дня столицы 5 и 6 июля в Астане будет проходить сельскохозяйственная ярмарка, передает агентство акимата Kazinform со ссылкой на пресс-службу горакимата.

    сельскохозяйственная ярмарка
    Фото: freepik.com

    На ярмарке будет представлена продукция местных фермеров и производителей из различных регионов Казахстана. Жители и гости города смогут купить овощи и фрукты, мясо, мучные и молочные продукты, выпечку, натуральные соки, варенье, джемы и многое другое по выгодным ценам.

    Мероприятие будет проходить 5 и 6 июля с 10:00 до 19:00 на территории торгово-развлекательного центра «Koktal» по адресу: проспект Нургисы Тлендиева, 12а.

    Стоит отметить, что в столице уже работает сельскохозяйственная ярмарка по адресу: ул. Бейбарыс Султана 23 (напротив ЖК «Рио-де-Жанейро»). Она открыта для посетителей каждый день с 10:00 до 19:00.

    Для удобства посетителей рядом с ярмаркой проходят автобусные маршруты № 2, 32, 49, 50, 73, что обеспечивает комфортный доступ к месту проведения мероприятия.

    Теги:
    Сельское хозяйство Регионы Торговля Астана
    Ринат Дусумов
    Ринат Дусумов
    Автор
    Сейчас читают