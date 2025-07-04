В Астане пройдет праздничная сельхозярмарка

На ярмарке будет представлена продукция местных фермеров и производителей из различных регионов Казахстана. Жители и гости города смогут купить овощи и фрукты, мясо, мучные и молочные продукты, выпечку, натуральные соки, варенье, джемы и многое другое по выгодным ценам.

Мероприятие будет проходить 5 и 6 июля с 10:00 до 19:00 на территории торгово-развлекательного центра «Koktal» по адресу: проспект Нургисы Тлендиева, 12а.

Стоит отметить, что в столице уже работает сельскохозяйственная ярмарка по адресу: ул. Бейбарыс Султана 23 (напротив ЖК «Рио-де-Жанейро»). Она открыта для посетителей каждый день с 10:00 до 19:00.

Для удобства посетителей рядом с ярмаркой проходят автобусные маршруты № 2, 32, 49, 50, 73, что обеспечивает комфортный доступ к месту проведения мероприятия.