В Астане проводят противопаводковые мероприятия

Городские службы очищают арычно-лотковые и ливневые сети, строят и реконструируют очистные сооружения, а также вывозят снег.

В акимате утвердили Комплексный план мероприятий по пропуску паводковых вод. Подготовку обсудили на совещании с участием представителей ДЧС, «Казводхоз», «Казгидромет» и профильных городских служб.

Фото: акимат Астаны

Коммунальные службы очистили 38 км арычно-лотковых сетей и 16 км ливневой канализации. Специалисты также очистили почти 3,3 тыс. смотровых и дождеприемных колодцев, пропарили 530 погонных метров труб и вывезли 884 тонны ила.

Фото: акимат Астаны

С начала зимнего периода коммунальные службы вывезли из города более 4,6 млн кубометров снега.

Для предупреждения и ликвидации возможных паводков службы подготовили запасы инертных материалов, а органы гражданской защиты и коммунальные предприятия привели в постоянную готовность.

ГКП «Астана су арнасы» проложило 170 метров напорной линии и очищает магистральные сети диаметром от 400 до 1600 мм. На канализационно-очистных сооружениях специалисты установили четыре насоса производительностью 5–7 тыс. кубометров воды в час.

В районе Индустриального парка специалисты укрепляют берега реки Акбулак и расширяют русло.

В акимате подчеркнули, что городские службы проводят подготовку к паводковому периоду в плановом и круглосуточном режиме.

