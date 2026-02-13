РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    22:21, 12 Февраль 2026 | GMT +5

    В Астане проводят противопаводковые мероприятия

    Аким столицы Женис Касымбек поручил усилить вывоз снега с территорий социальных объектов, частного сектора и жилых массивов, а также держать на контроле состояние дамб и защитных сооружений, передает агентство Кazinform.

    уборка снега, противопаводковые мероприятия
    Фото: акимат Астаны

    Городские службы очищают арычно-лотковые и ливневые сети, строят и реконструируют очистные сооружения, а также вывозят снег.

    В акимате утвердили Комплексный план мероприятий по пропуску паводковых вод. Подготовку обсудили на совещании с участием представителей ДЧС, «Казводхоз», «Казгидромет» и профильных городских служб.

    В Астане проводят противопаводковые мероприятия
    Фото: акимат Астаны

    Коммунальные службы очистили 38 км арычно-лотковых сетей и 16 км ливневой канализации. Специалисты также очистили почти 3,3 тыс. смотровых и дождеприемных колодцев, пропарили 530 погонных метров труб и вывезли 884 тонны ила.

    уборка снега, противопаводковые мероприятия
    Фото: акимат Астаны

    С начала зимнего периода коммунальные службы вывезли из города более 4,6 млн кубометров снега.

    Для предупреждения и ликвидации возможных паводков службы подготовили запасы инертных материалов, а органы гражданской защиты и коммунальные предприятия привели в постоянную готовность.

    ГКП «Астана су арнасы» проложило 170 метров напорной линии и очищает магистральные сети диаметром от 400 до 1600 мм. На канализационно-очистных сооружениях специалисты установили четыре насоса производительностью 5–7 тыс. кубометров воды в час.

    В районе Индустриального парка специалисты укрепляют берега реки Акбулак и расширяют русло.

    В акимате подчеркнули, что городские службы проводят подготовку к паводковому периоду в плановом и круглосуточном режиме.

    Ранее сообщалось, как в регионах Казахстана готовятся к паводковому периоду.

    Теги:
    Женис Касымбек Астана Акимат Снег Зима Паводки
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
    Автор
    Сейчас читают
    Референдум