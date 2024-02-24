В Астане проверяют пожарную безопасность хостелов

В хостелах столицы проведена проверка пожарной безопасности, передает агентство Kazinform со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

По словам организаторов проверки, работа в этом направлении началась 18 января. На сегодняшний день проведена проверка 78 объектов на соответствие правилам пожарной безопасности. Работы продолжаются еще в 9 таких хостелах.

- Департаментом по чрезвычайным ситуациям города Астаны проводятся внеплановые проверки хостелов. По результатам проверки выявлено 377 фактов несоблюдения пожарной безопасности. В том числе часто встречались такие недостатки, как закрытые выходы на объектах, установка железных решеток на окнах, отсутствие средств пожарной безопасности, неправильная установка систем сигнализации. Владельцы объектов, не соблюдающие пожарную безопасность, будут подвергнуты административному наказанию, которым будет вручено предписание об устранении фактов нарушения правил, - сообщил начальник управления государственного пожарного контроля департамента по чрезвычайным ситуациям Астаны Мадияр Мырзагельдиев.

По его словам, по городу расположено 107 хостелов, из которых 22 добровольно прекратили работу. Проверочные работы продолжаются.

Кроме того, в развлекательных центрах по городу ведется учебно-тренировочная работа «Безопасная торговля».