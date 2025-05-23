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    14:15, 23 Май 2025 | GMT +5

    В Астане прошла встреча школьников с полицией и детским омбудсменом

    В преддверии Международного дня защиты детей во Дворце школьников имени Аль-Фараби в Астане состоялась встреча столичных школьников с представителями департамента полиции города и уполномоченным по правам ребенка, передает корреспондент агентства Kazinform.

    В Астане прошла встреча школьников с полицией и детским омбудсменом
    Фото: Данира Искакова/Kazinform

    В мероприятии приняли участие более 100 школьников, среди которых были президенты школ и детские омбудсмены. Цель встречи — создать открытую площадку для диалога между школьниками и правоохранительными органами, обсудить волнующие подростков вопросы и рассказать о мерах по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних.

    Главный специалист отдела по защите прав несовершеннолетних управления образования города Гульсим Хасенова отметила важность проведения таких встреч.

    — Ко дню защиты детей у нас прописана концепция. Именно сегодня, 23 мая — день проходит под девизом «Полиция балалар қорғаны». Подобные мероприятия проходят сегодня во всех регионах страны в рамках концепции. В рамках акции полиция раздает информационные материалы детям, родителям и жителям города. Встречи организованы как в школах, так и на других площадках, — рассказала Гульсим Хасенова.

    Начальник ювенальной полиции в Управлении полиции района Алматы, подполковник полиции Алия Кулушпаева подчеркнула, что защита прав несовершеннолетних осуществляется, в первую очередь, через профилактику подростковой преступности, безнадзорности и противоправных посягательств в отношении самих детей.

    — Профилактика зачастую носит карательный характер. Например, родители, которые уклоняются от воспитания своих детей, привлекаются к административной ответственности. В ряде случаев по некоторым родителям ставится вопрос об ограничении или лишении родительских прав. Инспекторы ювенальной полиции на постоянной основе встречаются с учащимися своих школ, за которыми они закреплены, также проводят встречи участковые инспекторы полиции и оперативные уполномоченные, — говорит Алия Кулушпаева.

    По словам подполковника полиции, большинство обращений от школьников связано с межличностными конфликтами.

    — Кто-то кого-то обидел, толкнул. В каждом случае приходится разбираться досконально, приглашаются все участники конфликта, проводятся советы профилактики, — говоритАлия Кулушпаева.

    Однако, несмотря на принимаемые профилактические меры, отмечается рост подростковой преступности.

    — Причиной в основном является то, что дети остаются без внимания взрослых. Подростки часто предоставлены сами себе, поэтому и совершают мелкие правонарушения. Это кражи, хищения, грабежи, — добавила Кулушпаева.

    Руслан Захаренко
    Фото: Данира Искакова/Kazinform

    Своим опытом работы поделился и ученик 11 класса школы № 52, детский омбудсмен по Астане Руслан Захаренко. Он рассказал, как работают детские омбудсмены в Комитете по охране прав детей.

    — В каждой школе есть детский омбудсмен. Мы решаем проблемы на уровне детей. У нас нет особого статуса перед детьми, мы такие же, как и остальные ученики, но стараемся помогать, выслушивать, направлять обращения в уполномоченные органы. Одна из самых острых проблем сегодня — кибербуллинг и травля, — рассказал Руслан.

    Он также поделился случаем, когда ему удалось помочь школьнику.

    — В одной из школ учился мальчик, у которого были серьезные проблемы с учебой и успеваемостью. Родители и учителя постоянно жаловались на него. Я решил с ним поговорить и выяснил, что он увлекается компьютерными играми и интересуется киберспортом. Но его родители были категорически против этого увлечения. Мы встретились с ними, обсудили ситуацию и смогли их переубедить. В итоге мальчик начал посещать занятия по киберспорту. Сегодня он стал чемпионом мира по игре Киберстрайк, — рассказал Руслан.

    Теги:
    МВД РК День защиты детей Дети Права человека Астана Уполномоченный по правам человека
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор
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