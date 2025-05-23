В Астане прошла встреча школьников с полицией и детским омбудсменом

В мероприятии приняли участие более 100 школьников, среди которых были президенты школ и детские омбудсмены. Цель встречи — создать открытую площадку для диалога между школьниками и правоохранительными органами, обсудить волнующие подростков вопросы и рассказать о мерах по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних.

Главный специалист отдела по защите прав несовершеннолетних управления образования города Гульсим Хасенова отметила важность проведения таких встреч.

— Ко дню защиты детей у нас прописана концепция. Именно сегодня, 23 мая — день проходит под девизом «Полиция балалар қорғаны». Подобные мероприятия проходят сегодня во всех регионах страны в рамках концепции. В рамках акции полиция раздает информационные материалы детям, родителям и жителям города. Встречи организованы как в школах, так и на других площадках, — рассказала Гульсим Хасенова.

Начальник ювенальной полиции в Управлении полиции района Алматы, подполковник полиции Алия Кулушпаева подчеркнула, что защита прав несовершеннолетних осуществляется, в первую очередь, через профилактику подростковой преступности, безнадзорности и противоправных посягательств в отношении самих детей.

— Профилактика зачастую носит карательный характер. Например, родители, которые уклоняются от воспитания своих детей, привлекаются к административной ответственности. В ряде случаев по некоторым родителям ставится вопрос об ограничении или лишении родительских прав. Инспекторы ювенальной полиции на постоянной основе встречаются с учащимися своих школ, за которыми они закреплены, также проводят встречи участковые инспекторы полиции и оперативные уполномоченные, — говорит Алия Кулушпаева.

По словам подполковника полиции, большинство обращений от школьников связано с межличностными конфликтами.

— Кто-то кого-то обидел, толкнул. В каждом случае приходится разбираться досконально, приглашаются все участники конфликта, проводятся советы профилактики, — говоритАлия Кулушпаева.

Однако, несмотря на принимаемые профилактические меры, отмечается рост подростковой преступности.

— Причиной в основном является то, что дети остаются без внимания взрослых. Подростки часто предоставлены сами себе, поэтому и совершают мелкие правонарушения. Это кражи, хищения, грабежи, — добавила Кулушпаева.

Фото: Данира Искакова/Kazinform

Своим опытом работы поделился и ученик 11 класса школы № 52, детский омбудсмен по Астане Руслан Захаренко. Он рассказал, как работают детские омбудсмены в Комитете по охране прав детей.

— В каждой школе есть детский омбудсмен. Мы решаем проблемы на уровне детей. У нас нет особого статуса перед детьми, мы такие же, как и остальные ученики, но стараемся помогать, выслушивать, направлять обращения в уполномоченные органы. Одна из самых острых проблем сегодня — кибербуллинг и травля, — рассказал Руслан.

Он также поделился случаем, когда ему удалось помочь школьнику.