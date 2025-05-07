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    23:39, 06 Май 2025 | GMT +5

    В Астане прошел праздничный концерт «Қазақ даласы – Жеңістің алтын бесігі»

    Во Дворце мира и согласия состоялся концерт, посвященный Дню защитника Отечества и 80-летию Великой Победы, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

    концерт
    Фото: акимат Астаны

    Мероприятие посетили труженики тыла, ветераны и военнослужащие Вооруженных сил, других войск и воинских формирований, Премьер-министр Олжас Бектенов, Государственный советник Ерлан Карин, министр обороны генерал-полковник Руслан Жаксылыков.

    концерт
    Фото: акимат Астаны

    Известные казахстанские деятели культуры, ведущие артисты, оркестровые, хоровые и танцевальные коллективы исполнили для военнослужащих, ветеранов Вооружённых Сил, воспитанников военного колледжа и участников военно-патриотического движения «Жас сарбаз» патриотические композиции и песни военных лет.

    концерт
    Фото: акимат Астаны

    В исполнении эстрадно-симфонического оркестра и фольклорно-этнографического ансамбля прозвучал кюй Нургисы Тлендиева «Ата толғауы». Соединив мелодии казахской степи и мощь оркестровой музыки, объединенный творческий коллектив искусно передал жизнеутверждающее мироощущение великого композитора.

    концерт
    Фото: акимат Астаны

    Убедительно прозвучала трагическая судьба народа в период джунгарского нашествия в горестной песне-плаче «Елим-ай». Номер сменился мизансценой «Соғыс хаттары», в котором из сегодняшнего дня девочка по имени Алия обращается к Герою Советского Союза отважной Алие Молдагуловой. Трогательная сцена логически завершилась исполнением пронзительного музыкального произведения казахских авторов «Әлия».

    концерт
    Фото: акимат Астаны

    Тепло приняли зрители песни о войне и военном времени «Жас қазақ», «Журавли», «Тальяночка», «Три танкиста», «Яблочко», «Эх, дороги», «Синий платочек», «Катюша», «Ехал я из Берлина» и «Майский вальс».

    концерт
    Фото: акимат Астаны

    В исполнении солистов, вокальных групп и хоровых коллективов прозвучали военно-патриотические песни «Қарулы күштер», «Ғасырлар үні», «Ұмытпаймыз», «Мен қазақ», «Қазақстан – байтақ дала», «Сауыт» и «Атамекен».

    В финале домбристы Казахского национального университета искусств имени К. Байсеитовой и солисты исполнили песни «День Победы» и «Атамекен».

    Ранее высадка деревьев и фотовыставка в честь 80-летия Победы прошли на вокзале «Нұрлы жол».

    Теги:
    Праздник День защитника Отечества 80-летие Победы Минобороны РК Астана
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
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