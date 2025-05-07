В Астане прошел праздничный концерт «Қазақ даласы – Жеңістің алтын бесігі»

Мероприятие посетили труженики тыла, ветераны и военнослужащие Вооруженных сил, других войск и воинских формирований, Премьер-министр Олжас Бектенов, Государственный советник Ерлан Карин, министр обороны генерал-полковник Руслан Жаксылыков.

Фото: акимат Астаны

Известные казахстанские деятели культуры, ведущие артисты, оркестровые, хоровые и танцевальные коллективы исполнили для военнослужащих, ветеранов Вооружённых Сил, воспитанников военного колледжа и участников военно-патриотического движения «Жас сарбаз» патриотические композиции и песни военных лет.

Фото: акимат Астаны

В исполнении эстрадно-симфонического оркестра и фольклорно-этнографического ансамбля прозвучал кюй Нургисы Тлендиева «Ата толғауы». Соединив мелодии казахской степи и мощь оркестровой музыки, объединенный творческий коллектив искусно передал жизнеутверждающее мироощущение великого композитора.

Фото: акимат Астаны

Убедительно прозвучала трагическая судьба народа в период джунгарского нашествия в горестной песне-плаче «Елим-ай». Номер сменился мизансценой «Соғыс хаттары», в котором из сегодняшнего дня девочка по имени Алия обращается к Герою Советского Союза отважной Алие Молдагуловой. Трогательная сцена логически завершилась исполнением пронзительного музыкального произведения казахских авторов «Әлия».

Фото: акимат Астаны

Тепло приняли зрители песни о войне и военном времени «Жас қазақ», «Журавли», «Тальяночка», «Три танкиста», «Яблочко», «Эх, дороги», «Синий платочек», «Катюша», «Ехал я из Берлина» и «Майский вальс».

Фото: акимат Астаны

В исполнении солистов, вокальных групп и хоровых коллективов прозвучали военно-патриотические песни «Қарулы күштер», «Ғасырлар үні», «Ұмытпаймыз», «Мен қазақ», «Қазақстан – байтақ дала», «Сауыт» и «Атамекен».

В финале домбристы Казахского национального университета искусств имени К. Байсеитовой и солисты исполнили песни «День Победы» и «Атамекен».

Ранее высадка деревьев и фотовыставка в честь 80-летия Победы прошли на вокзале «Нұрлы жол».