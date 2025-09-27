Международный турнир по охоте с ловчими птицами проходит в Астане

В конкурсе, организованном с целью поднятия национального духа и возрождения традиций предков, наряду с Казахстаном принимают участие 60 кусбеги из Монголии, России, Турции и Кыргызстана.

Фото: акимат Астаны

Первое состязание, в котором приняли участие орлы, прошло в пятницу по двум программам: призыв птицы к руке, умение птицы быстро схватить добычу. На них были зарегистрировали 47 орлов.

Сегодня проходят полуфиналы и финалы соревнований по охоте с орлом, соколом и ястребом.

Фото: акимат Астаны

По окончании соревнований победители и призеры получат денежные призы.

Фото: акимат Астаны

Отметим, что призовой фонд финансируется за счет средств генерального спонсора – корпоративного фонда «Фонд поддержки индустрии туризма и спорта» (Sport Qory).

Фото: акимат Астаны

Организаторами соревнований выступили Комитет по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта Республики Казахстан, «Республиканская федерация кусбегилик» и Управление физической культуры и спорта Астаны.

Международный турнир способствует популяризации искусства охоты с ловчими птицами и обмену опытом отечественных и зарубежных спортсменов.