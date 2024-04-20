В Астане продолжается масштабная экоакция

В Астане продолжается масштабная экологическая акция «Таза Қазақстан. Астана – образец чистоты и порядка», передает агентство Kazinform со ссылкой на акимат столицы.

Текущая неделя проходит под девизом «Киелі мекен» и посвящена работам по благоустройству территории историко-культурных памятников. Участие в ней принимают жители города, трудовые коллективы, деятели культуры и спорта, сотрудники госорганов, субъекты малого и среднего бизнеса (рынки, торгово-развлекательные центры, кафе, рестораны и другие), волонтеры, школьники и студенты, ОСИ (КСК) и другие, передает официальный сайт акимата столицы.

Фото: акимат г. Астаны

Каждый житель активно вносит свой вклад в обеспечение чистоты и порядка в столице. Граждане целыми подъездами и дворами выходят сделать свой двор чище.

В рамках экоакции в городе проходит масштабная очистка памятников города и территории вокруг них.

В Астане 117 памятников, из них 46 взяты под государственную охрану. Три из них являются республиканскими, остальные 44 считаются памятниками местного значения на уровне города.

Фото: акимат г. Астаны

В рамках масштабной экоакции также проводятся работы по санитарной очистке города, сетей ливневой и арычной канализации, уборке улиц, тротуаров, внутриквартальных территорий, общественных пространств и дворов. Также проводятся работы по уходу и высадке зеленых насаждений, уборке прилегающих к объектам торговли территорий, мероприятия по устройству газонов и цветников, ликвидации несанкционированных свалок и др.

Напомним, что в стране стартовала республиканская экологическая акция "Таза Қазақстан".

Каждая неделя посвящена определенной тематике. Третья неделя "Жасыл аймақ" будет посвящена посадке деревьев, побелке насаждений.

Фото:акимат г. Астаны

Период до 4 мая будет носить название "Өнегелі ұрпақ" и будет посвящен уборке и благоустройству дворов ветеранов и территорий домов престарелых.