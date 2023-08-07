В Астане приступили к реализации нацпроекта «Комфортная школа»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане приступили к реализации комфортных школ. В рамках нацпроекта «Комфортная школа» по поручению Главы государства в столице будет построено 24 школы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

Учебные заведения нового формата позволят создать почти 90 тыс. ученических мест в две смены. К примеру, из 24 комфортных школ 15 будут расположены в бурноразвивающихся районах Нура и Есиль. Также комфортные школы будут расположены в жилых массивах города.

На данный момент уже начались работы по 15 комфортным школам. Аким Астаны Женис Касымбек и председатель правления Samruk-Kazyna Construction Маулен Айманбетов ознакомились с проектами школ и ходом подготовительных работ к строительству. На данный момент ведутся работы по подготовке земельных участков: ограждения, инженерно-геологические изыскания, забивка свай, мобилизация строительной техники и т.д.

Аким Астаны Женис Касымбек также ознакомился с ходом строительства ряда других государственных школ. К примеру, это школы на пересечении пр. Туран и ул. №24, ул. Карасай батыра и Буланты, ул. Көксеңгір, также новые корпуса на территории существующих школ №17 и №27. На данный момент ведется строительство 14 школ, 11 из них будут открыты в течение нового учебного года. Строительство школ ведется как в новых строящихся районах, так и на правом берегу города и в жилых массивах. Часть из них заменят аварийные школы.