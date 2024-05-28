В Астане появился свой Амстердам

В рамках рабочего визита Премьер-министра Нидерландов Марка Рютте в Казахстан состоялась церемония открытия площади Амстердам в Астане, передает корреспондент агентства Kazinform.

Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

Это уже третий рабочий визит Премьер-министра Королевства Нидерландов Марка Рютте в Казахстан. Его первое посещение Астаны состоялось еще в 2010 году, а затем в 2015 году.

- Благодарю вас за все то тепло и гостеприимство, которое вы оказываете каждый наш приезд. Очень рад снова быть в Астане. Этот город со своей кипящей энергией, динамичным развитием, замечательными людьми удивляет меня каждый раз. Для меня быть сегодня здесь большая честь! Сегодняшний день отлично демонстрирует прочные связи между Казахстаном и Нидерландами. Наше сотрудничество не только в правительственных кругах, но и в области управления водными ресурсами постепенно улучшается. Мы рады, что у нас установились дружеские отношения между жителями обеих стран, что способствует развитию бизнеса и совместной работы. Я горжусь быть среди таких друзей. Еще раз хочу выразить благодарность за этот особенный день, — сказал на церемонии открытия площади Марк Рютте.

Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

Осенью 2015 года в одном из крупнейших городов Нидерландов – Роттердаме – была открыта площадь, названная именем столицы Казахстана – Астана.

Как отметил заместитель Премьер-министра – руководитель аппарата Правительства Галымжан Койшыбаев, сегодняшнее мероприятие - это еще одно подтверждение дружественных отношений между странами.

- Открытие площади Амстердам в Астане - значимое событие в сотрудничестве Нидерландов с Казахстаном, подтверждающее прочные связи между народами и способствующее культурному обмену между странами. Мы высоко ценим наше сотрудничество. Кроме того, хочу отметить, что Нидерланды были одними из первых, кто протянул руку помощи во время борьбы с паводками. Нидерланды также являются крупнейшим инвестором в нашу экономику. Я надеюсь, что с годами наше сотрудничество будет только расти, - сказал Галымжан Койшыбаев.

Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

Напомним, Марк Рютте прибыл в Астану с рабочим визитом. На встрече в Акорде с Президентом Касым-Жомартом Токаевым обсуждались перспективы расширения сотрудничества в политической, экономической и культурно-гуманитарной сферах.