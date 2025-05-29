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    17:17, 29 Май 2025 | GMT +5

    В Астане перекроют улицы на время саммита «Центральная Азия — Италия»

    30 мая в Астане состоится первый саммит в формате «Центральная Азия — Италия» с участием глав государств региона и премьер-министра Италии Джорджи Мелони, передает агентство Kazinform со ссылкой на городской акимат.

    В Астане перекроют улицы на время саммита «Центральная Азия – Италия»
    Фото: акимат Астаны

    В связи с проведением мероприятия в столице будут введены временные ограничения на движение транспорта на ряде улиц. Перекрытие планируется на следующих участках:

    • с 11:00 улица Нажимеденова — от пр. Тәуелсіздік до ул. Аманжолова;
    • улица Аманжолова — от ул. Байтурсынова до ул. Нажимеденова;

    — Просим водителей и пешеходов заранее планировать маршруты с учетом возможных изменений в организации дорожного движения, — добавили в акимате. — Для обеспечения безопасности и снижения неудобств на дорогах будут установлены временные дорожные знаки и указатели.

    Ранее сообщалос, что участок улицы Бурабай временно перекроют в Астане.

    Теги:
    Дороги Астана Закрытие дорог
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
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