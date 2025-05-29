В Астане перекроют улицы на время саммита «Центральная Азия — Италия»

В связи с проведением мероприятия в столице будут введены временные ограничения на движение транспорта на ряде улиц. Перекрытие планируется на следующих участках:

с 11:00 улица Нажимеденова — от пр. Тәуелсіздік до ул. Аманжолова;

улица Аманжолова — от ул. Байтурсынова до ул. Нажимеденова;

— Просим водителей и пешеходов заранее планировать маршруты с учетом возможных изменений в организации дорожного движения, — добавили в акимате. — Для обеспечения безопасности и снижения неудобств на дорогах будут установлены временные дорожные знаки и указатели.

Ранее сообщалос, что участок улицы Бурабай временно перекроют в Астане.