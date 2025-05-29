17:17, 29 Май 2025 | GMT +5
В Астане перекроют улицы на время саммита «Центральная Азия — Италия»
30 мая в Астане состоится первый саммит в формате «Центральная Азия — Италия» с участием глав государств региона и премьер-министра Италии Джорджи Мелони, передает агентство Kazinform со ссылкой на городской акимат.
В связи с проведением мероприятия в столице будут введены временные ограничения на движение транспорта на ряде улиц. Перекрытие планируется на следующих участках:
- с 11:00 улица Нажимеденова — от пр. Тәуелсіздік до ул. Аманжолова;
- улица Аманжолова — от ул. Байтурсынова до ул. Нажимеденова;
— Просим водителей и пешеходов заранее планировать маршруты с учетом возможных изменений в организации дорожного движения, — добавили в акимате. — Для обеспечения безопасности и снижения неудобств на дорогах будут установлены временные дорожные знаки и указатели.
Ранее сообщалос, что участок улицы Бурабай временно перекроют в Астане.