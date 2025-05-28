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    17:39, 28 Май 2025 | GMT +5

    Участок улицы Бурабай временно перекроют в Астане

    Столичное управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры начинает дорожные работы по улице Бурабай на участке от ул. Хантау до пр. Абылай хана, передает агентство Kazinform со ссылкой на акимат Астаны.

    Участок улицы Бурабай временно перекроют в Астане
    Фото: акимат Астаны

    В связи с этим с 29 по 31 мая текущего года движение для автотранспортных средств на этом участке будет полностью перекрыто.

    — Просим водителей и пешеходов заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения. Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств будут установлены временные дорожные знаки и указатели, — говорится в сообщении акимата.

    Ранее сообщалось, что движение также перекроют из-за работ по среднему ремонту улицы Кенесары на участке от ул. А.Сембинова до ул. Е.Брусиловского в Астане.

    Теги:
    Дороги Ремонт Астана Закрытие дорог
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
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