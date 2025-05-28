Участок улицы Бурабай временно перекроют в Астане

В связи с этим с 29 по 31 мая текущего года движение для автотранспортных средств на этом участке будет полностью перекрыто.

— Просим водителей и пешеходов заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения. Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств будут установлены временные дорожные знаки и указатели, — говорится в сообщении акимата.

Ранее сообщалось, что движение также перекроют из-за работ по среднему ремонту улицы Кенесары на участке от ул. А.Сембинова до ул. Е.Брусиловского в Астане.