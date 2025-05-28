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    14:22, 28 Май 2025 | GMT +5

    Участок улицы Кенесары закрыт на ремонт в Астане

    Столичное управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры продолжает работы по среднему ремонту улицы Кенесары на участке от ул. А.Сембинова до ул. Е.Брусиловского, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу акимата Астаны.

    Участок улицы Кенесары закрыт на ремонт в Астане
    Фото: 2ГИС

    В связи с этим с 27 по 29 мая текущего года полностью перекрыто движение на данном участке.

    - Просим водителей и пешеходов заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения. Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств будут установлены временные дорожные знаки и указатели, - говорится в сообщении акимата.

    Теги:
    Дороги Регионы Астана Ремонт дорог
    Ринат Дусумов
    Ринат Дусумов
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