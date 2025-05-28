Участок улицы Кенесары закрыт на ремонт в Астане

В связи с этим с 27 по 29 мая текущего года полностью перекрыто движение на данном участке.

- Просим водителей и пешеходов заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения. Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств будут установлены временные дорожные знаки и указатели, - говорится в сообщении акимата.