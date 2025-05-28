14:22, 28 Май 2025 | GMT +5
Участок улицы Кенесары закрыт на ремонт в Астане
Столичное управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры продолжает работы по среднему ремонту улицы Кенесары на участке от ул. А.Сембинова до ул. Е.Брусиловского, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу акимата Астаны.
В связи с этим с 27 по 29 мая текущего года полностью перекрыто движение на данном участке.
- Просим водителей и пешеходов заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения. Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств будут установлены временные дорожные знаки и указатели, - говорится в сообщении акимата.