В Астане перекроют улицы на время марафона 16 июня

16 июня в столице состоится третий по счету Astana Half Marathon. В этом году на старт выйдут 6 тысяч человек из более 20 стран мира. На время проведения забега будет частично перекрыто движение на дорогах, передает агентство Kazinform со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

Движение будет открываться поэтапно, и к 10 часам утра его полностью восстановят.

Маршрут забега проложен от EXPO через знаковые достопримечательности города, мимо монумента «Байтерек», торгового центра «Хан Шатыр», Дворца Независимости, Ботанического сада, Дворца мира и согласия, Абу-Даби Плазы и Национального музея.

В день проведения забега перекроют следующие участки дорог:

движение по ул. Туркестан от улицы 28/4 до ул. Сыганак будет перекрыто с 06:30 до 07:30 часов;

движение по ул. Сыганак от ул. Туркестан до ул. Ж. Нажимеденова будет перекрыто с 07:10 до 08:35;

движение по ул. Ж. Нажимеденова от ул. Ш. Калдаякова до пр. Тауелсыздык будет перекрыто с 07:10 до 08:35;

движение по пр. Тауелсыздык от ул. Ж. Нажимеденова до ул. А. Байтурсынулы будет перекрыто с 07:20 до 08:00;

движение на участке дороги ул. Туркестан от ул. Сыганак до ул. Кунаева будет перекрыто с 06:35 до 08:45;

движение по ул. Кунаева от ул. Туркестан до пр. Туран будет перекрыто с 07:30 до 09:00;

движение по ул. Кунаева вокруг территории ТРЦ «Хан Шатыр» будет перекрыто с 07:35 до 09:05;

движение по ул. Достык от ул. Туран до ул. Акмешит будет перекрыто с 07:45 до 09:15;

движение по ул. Акмешит от ул. Достык до ул. Туркестан вокруг МВЦ «EXPO» будет перекрыто с 07:05 до 10:00.

В связи с загруженностью дорог участникам рекомендуют добираться до места старта (МВЦ «EXPO») на автобусе до пересечения ул. Рыскулова и пр. Мангилик Ел.