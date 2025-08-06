РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    17:30, 06 Август 2025 | GMT +5

    В Астане перекроют движение на одном из перекрестков до сентября

    ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны» сообщило, что на одном из перекрестков полностью перекроют движение до сентября 2025 года, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Знаки ремонт дорог жол жөндеу белгілер
    Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

    — В рамках проекта «Строительство улицы Толе би от ул. Р.Баглановой до пр. Улы Дала» будут проведены работы по устройству инженерных сетей и обустройству перекрестка на пересечении улиц Толе би/Орынбор, — говорится в сообщении управления. 

    В связи с этим с 7 августа по 1 сентября текущего года будет полностью перекрыто движение на данном участке. При этом движение автотранспортных средств будет организовано по альтернативному пути указанному в схеме

    — Жителей и гостей столицы просим заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города. Приносим свои извинения за временные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению дорожно-строительных работ, — дополнили в управлении.

    Ранее сообщалось, что участок улицы Сыганак и мост Арыс закрыли на ремонт в Астане.

    Қарлығаш Қожабек
    Автор
