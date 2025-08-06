В Астане перекроют движение на одном из перекрестков до сентября

— В рамках проекта «Строительство улицы Толе би от ул. Р.Баглановой до пр. Улы Дала» будут проведены работы по устройству инженерных сетей и обустройству перекрестка на пересечении улиц Толе би/Орынбор, — говорится в сообщении управления.

В связи с этим с 7 августа по 1 сентября текущего года будет полностью перекрыто движение на данном участке. При этом движение автотранспортных средств будет организовано по альтернативному пути указанному в схеме

— Жителей и гостей столицы просим заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города. Приносим свои извинения за временные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению дорожно-строительных работ, — дополнили в управлении.

Ранее сообщалось, что участок улицы Сыганак и мост Арыс закрыли на ремонт в Астане.