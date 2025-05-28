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    18:35, 27 Май 2025 | GMT +5

    В Астане оценили потребность в 412 км ливневых сетей до 2030 года

    В акимате Астаны рассказали о ходе разработки проекта по модернизации системы ливневой канализации города, передает корреспондент агентства Kazinform

    Астананы су басты
    Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

    — В целях разработки долгосрочных программ по развитию ливневой канализации, в настоящее время ведется разработка ТЭО «Развитие системы ливневой канализации в городе Астане до 2035 года». По существующим объектам системы ливневой канализации выполнен предварительный анализ существующего состояния. Одновременно с этим было проведено предварительное натурное обследование очистных сооружений, насосных станций и коллекторов, — говорится в ответе ГУ «Управление коммунального хозяйства города Астаны» на запрос корреспондента Kazinform.

    По итогам обследования определены ключевые проблемы в эксплуатации системы ливневой канализации, в их числе:

    • наличие несанкционированных врезок хозяйственно-бытовой канализации в систему ливневой канализации, что приводит к снижению общей эффективности работы системы водоотведения поверхностных стоков и увеличению нагрузки на очистные сооружения;
    • контруклоны в коллекторах, вызывающие застой воды и затрудняющие ее отток;
    • фрагментарность сети — наличие незавершенных участков, приводящих к разрывам в системе ливневой канализации;
    • иррационально сформированные границы существующих водосборных бассейнов, обусловленные ускоренной урбанизацией города;
    • нефункционирующие водосборные бассейны в связи с отсутствием очистных сооружений и/или сетей ливневой канализации, что препятствует эффективному отводу воды с этих территорий.

    Для решения этих проблем в рамках ТЭО предлагается:

    • увеличение пропускной способности ливневой канализации за счет реконструкции коллекторов с увеличением диаметра в перегруженных участках сети;
    • выявление и отключение несанкционированных врезок хозяйственно-бытовой канализации из системы ливневой канализации;
    • пересмотр нормативов проектирования ливневой канализации с учетом современных климатических условий.

    Завершить корректировку технико-экономического обоснования планируется к декабрю 2025 года. При этом было отмечено, что сроки напрямую зависят от итогов актуализации Генерального плана застройки города, которые необходимо учитывать при планировании ливневой инфраструктуры.

    Согласно предварительным расчетам, в период с 2025 по 2030 годы в столице необходимо построить 412,15 км новых сетей ливневой канализации, 7 очистных сооружений, 35 насосных станций и провести реконструкцию еще двух очистных объектов.

    Всего на сегодня ливневая система столицы включает 720 километров трубопроводов, 24 380 колодцев, 118 насосных станций, 19 очистных сооружений и один накопитель сточных вод.

    Ранее в акимате Астаны пояснили, почему Астана тонет в лужах после дождей.

    Теги:
    Подтопления Канализация Астана Генплан Астаны
    Карина Кущанова
    Карина Кущанова
    Автор
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