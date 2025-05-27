Почему Астана тонет в лужах после дождей — объяснение акимата

Как пояснили в ГУ «Управление коммунального хозяйства города Астаны», по данным РГП «Казгидромет» за май в городе выпало 47,8 мм осадков при месячной норме в 33 мм. Особенно интенсивными дожди были 18 мая этого года, когда за 18 часов выпало почти 45 мм осадков — это практически вся месячная норма.

Одной из причин частых подтоплений специалисты управления называют активную застройку города. В процессе благоустройства открытые участки и газоны, способные впитывать влагу, заменяются на асфальтовое или брусчатое покрытие, что увеличивает объем поверхностного стока. В результате возрастает нагрузка на существующую ливневую канализацию, которая не всегда справляется с отводом воды.

Как признают в акимате, проблема известна давно: в течение последних двух лет в столице регулярно фиксировались подтопления на таких участках, как проспект Туран — Улы Дала, Бокейхана, Туран — Керей Жанибек хандар, в районе Триумфальной арки и проспекта Б.Момышулы. Однако, по данным управления, в текущем году эти участки уже приняли обильные осадки в штатном режиме — без подтоплений.

Во избежание затоплений на постоянной основе ведутся работы по очистке и обслуживанию системы ливневой канализации. С начала 2025 года уже промыто 73 км коллекторов, очищено 8 675 смотровых и дождеприемных колодцев, пропарено 9,6 км сетей, очищено 75,2 км арычно-лотковых сетей, откачано и перекачено 918 тысяч кубометров воды, заменено и установлено 402 колодца и решетки.

В дополнение к текущим работам, в 2025 году начали разработку проекта по строительству новых трубопроводов для отвода дождевых вод в северо-западной части города, включая проспект Туран и улицы Конаева и Сарайшык. Также планируется построить новое очистное сооружение на улице Айтматова, модернизировать очистные сооружения на улицах Улы Дала и Хусейн бен Талал, а также провести строительство большого трубопровода для сброса воды в реку Есиль.

Документы по первому объекту уже переданы на экспертизу, остальные планируют направить в июне 2025 года. Реализация всех проектов рассчитана на 2025–2028 годы.

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