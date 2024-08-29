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    22:21, 28 Август 2024 | GMT +6

    В Астане откроют посольство Молдовы

    Молдова
    Фото: unsplash

    Правительство Молдовы одобрило открытие посольства в Казахстане, которое будет находиться в Астане, передает агентство Kazinform.

    По информации молдавского МИД, это решение направлено на расширение дипломатического присутствия страны в Центральной Азии.

    — Казахстан — важная экономическая держава с большим потенциалом и развитым сообществом, — заявили в МИД Молдовы на странице в соцсети X .

    Вице-премьер и министр иностранных дел Михай Попшой отметил, что это шаг по усилению дипломатического присутствия Молдовы в Центральной Азии.

    Напомним, что в апреле этого года Михай Попшой, вице-премьер и министр иностранных дел Молдовы, сообщил о планах открыть дипломатическую миссию в Казахстане. Он отметил, что Казахстан имеет значительные запасы энергетических ресурсов, что важно для энергетической безопасности Молдовы.

    Теги:
    Молдова Посольство РК Астана МИД РК
    Аружан Сердалина
    Автор
    Аружан Сердалина
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