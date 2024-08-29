В Астане откроют посольство Молдовы

Правительство Молдовы одобрило открытие посольства в Казахстане, которое будет находиться в Астане, передает агентство Kazinform.

По информации молдавского МИД, это решение направлено на расширение дипломатического присутствия страны в Центральной Азии.

— Казахстан — важная экономическая держава с большим потенциалом и развитым сообществом, — заявили в МИД Молдовы на странице в соцсети X .

Вице-премьер и министр иностранных дел Михай Попшой отметил, что это шаг по усилению дипломатического присутствия Молдовы в Центральной Азии.

Напомним, что в апреле этого года Михай Попшой, вице-премьер и министр иностранных дел Молдовы, сообщил о планах открыть дипломатическую миссию в Казахстане. Он отметил, что Казахстан имеет значительные запасы энергетических ресурсов, что важно для энергетической безопасности Молдовы.