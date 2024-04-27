Молдова планирует открыть свое посольство в Казахстане

Министерство иностранных дел (МИД) Республики Молдова интенсивно работает над тем, чтобы в ближайшее время открыть дипломатическую миссию в Республике Казахстан, заявил вице-премьер, руководитель МИДа Молдовы Михай Попшой. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на ИНФОТАГ.

На общественном телеканале Moldova1 Михай Попшой сказал, что открытие нового посольства позволит Молдове расширить культурные и экономические связи со странами Центральной Азии и, прежде всего, с Казахстаном, с которым Молдову связывают хорошие партнерские отношения.

- Мы сейчас находимся в процессе открытия посольства в Казахстане, где у Республики Молдова будет своя дипломатическая миссия для стран Центральной Азии. С Казахстаном нас связывают давние исторические связи, у нас там есть молдавская диаспора, в которой многие молдаване разговаривают на румынском языке, — сказал вице-премьер, руководитель МИД Молдовы.

Он обратил внимание на тот факт, что Республика Казахстан обладает большими запасами энергетических ресурсов, что важно для обеспечения энергетической безопасности Молдовы.

- У Республики Казахстан имеются прямые инвестиции в молдавской экономике — оператор рынка нефтепродуктов Rompetrol, другие компании, занятые внедрением ряда структурных проектов в нашей стране, — отметил Михай Попшой.

Говоря о перспективе расширения дипломатических миссий Молдовы за рубежом, министр иностранных дел Молдовы сказал, что в 2025 году у МИД есть намерение начать процесс открытия посольства в Египте.