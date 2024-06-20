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    14:45, 20 Июнь 2024 | GMT +6

    В Астане откроют филиал китайского вуза, в котором обучался Президент

    вуз
    Фото: studyinchinas.com

    Министр образования Саясат Нурбек анонсировал открытие филиала Пекинского университета языков и культуры в Астане – в этом вузе Касым-Жомарт Токаев учил китайский язык, передает корреспондент Kazinform.

    - В рамках визита председателя КНР будет открыт у нас филиал Пекинского университета языков и культуры — это ведущий лингвистический, переводческий, педагогический университет Китая. Его называют китайским ООН. Главный выпускник этого университета — наш Президент Касым-Жомарт Кемелевич. Он проходил там обучение китайскому языку еще в советское время. Официальное открытие будет в начале июля. И это будет первый сертификационный центр HSK – это китайский сертификат как TOEFL или IELTS. Поэтому всем, кто изучает китайский язык, не надо будет никуда ездить, можно в Астане сдавать, — заявил министр Саясат Нурбек.

    Филиал университета будет расположен на территории ЭКСПО.

    Ранее сообщалось, как можно поступить в филиалы зарубежных вузов в Казахстане.

    Теги:
    Вузы Китай Саясат Нурбек Миннауки и высшего образования РК Астана
    Карина Кущанова
    Автор
    Карина Кущанова
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