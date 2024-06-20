В Астане откроют филиал китайского вуза, в котором обучался Президент

- В рамках визита председателя КНР будет открыт у нас филиал Пекинского университета языков и культуры — это ведущий лингвистический, переводческий, педагогический университет Китая. Его называют китайским ООН. Главный выпускник этого университета — наш Президент Касым-Жомарт Кемелевич. Он проходил там обучение китайскому языку еще в советское время. Официальное открытие будет в начале июля. И это будет первый сертификационный центр HSK – это китайский сертификат как TOEFL или IELTS. Поэтому всем, кто изучает китайский язык, не надо будет никуда ездить, можно в Астане сдавать, — заявил министр Саясат Нурбек.