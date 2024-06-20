Как поступить в филиалы зарубежных вузов в Казахстане?

— В этом году мы начинаем активную кампанию по этому вопросу. Наши представители ездят по всем регионам и проводят профориентационные сессии. Сотрудники университетов присутствуют на них и отвечают на все вопросы. Важно отметить, что, делая акцент на качестве образования, мы разрешаем зарубежным филиалам проводить набор абитуриентов самостоятельно в соответствии со своими внутренними требованиями. То есть процесс поступления будет таким же, как если бы вы поступали в этот вуз только за рубежом. Однако в первый год мы решили снизить требования к языку. Все поступившие в первый год учатся на подготовительном курсе, где они интенсивно изучают язык, академическое письмо и методы исследования. Таким образом, у них будет год, чтобы компенсировать языковой уровень и начать полноценную учебу в бакалавриате. В целом, бакалавриат длится 4 года. Сроки приемных компаний у нас с нашими зарубежными коллегами также отличаются. Наши представители ездят по всем регионам и проводят профориентационные сессии. Сотрудники университетов присутствуют на них и отвечают на все вопросы, - сообщил Министр науки и высшего образования РК Нурбек Саясат на брифинге в СЦК.