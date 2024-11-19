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    15:22, 19 Ноябрь 2024 | GMT +5

    В Астане осудили казахстанцев за контрабанду золота в Турцию

    В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Астаны вынесли приговор в отношении руководителей и членов транснациональной организованной группы, обвиняемых в незаконной перевозке золота в Турцию, передает корреспондент агентства Kazinform.

    золото
    Фото: pixabay.com

    Судом установлено, что в 2016 году подсудимые Ж. и Р. создали и руководили транснациональной организованной группой, занимавшейся незаконным оборотом и перемещением золота из Казахстана в Турцию.

    — В состав преступной группы подсудимые привлекли своих знакомых и родственников, в том числе подсудимого Б. В свою очередь, руководитель транснациональной организованной группы в Турции включил граждан этой страны в состав преступной группы. Для реализации своих намерений в 2020 году руководители группы использовали гражданина Турции А. в качестве курьера для транспортировки драгоценного металла — золота, — говорится в сообщении суда.

    Подсудимыми неоднократно совершались контрабандные перевозки золота и ювелирных изделий, запрещенных к перемещению через таможенную границу, вне таможенного контроля.

    — В результате в период с 2017 по 2021 годы в рамках 19 эпизодов из Республики Казахстан в Турцию незаконно перемещено свыше 190 кг золота, стоимостью около 5 млрд тенге. Вина подсудимых подтверждается показаниями свидетелей, заключениями экспертизы и другими доказательствами, представленными в материалах дела, — сообщили в суде.

    Подсудимые Ж., Р. и Б. не признали вину и просили вынести оправдательный приговор. Подсудимый А. вину признал частично.

    Приговором суда:

    — Ж. и Р. признаны виновными по ч.1 ст. 264, п.2) ч.3 ст. 234 УК, и им назначено окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет;
    — Б. признан виновным по ч.2 ст. 264 и п.2) ч.3 ст. 234 УК, и назначено окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет.
    — А. признан виновным по п. 1, 4, 5) ч.2 ст. 234 УК, и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев.

    Приговор не вступил в законную силу.

    Ранее мы писали о том, что контрабандные золотые изделия на 100 млн тенге выявили в аэропорту Алматы.

    Теги:
    Казахстан Турция Судебный процесс Золото Борьба с преступностью Контрабанда Астана Уголовное дело
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор
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