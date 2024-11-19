В Астане осудили казахстанцев за контрабанду золота в Турцию

Судом установлено, что в 2016 году подсудимые Ж. и Р. создали и руководили транснациональной организованной группой, занимавшейся незаконным оборотом и перемещением золота из Казахстана в Турцию.

— В состав преступной группы подсудимые привлекли своих знакомых и родственников, в том числе подсудимого Б. В свою очередь, руководитель транснациональной организованной группы в Турции включил граждан этой страны в состав преступной группы. Для реализации своих намерений в 2020 году руководители группы использовали гражданина Турции А. в качестве курьера для транспортировки драгоценного металла — золота, — говорится в сообщении суда.

Подсудимыми неоднократно совершались контрабандные перевозки золота и ювелирных изделий, запрещенных к перемещению через таможенную границу, вне таможенного контроля.

— В результате в период с 2017 по 2021 годы в рамках 19 эпизодов из Республики Казахстан в Турцию незаконно перемещено свыше 190 кг золота, стоимостью около 5 млрд тенге. Вина подсудимых подтверждается показаниями свидетелей, заключениями экспертизы и другими доказательствами, представленными в материалах дела, — сообщили в суде.

Подсудимые Ж., Р. и Б. не признали вину и просили вынести оправдательный приговор. Подсудимый А. вину признал частично.

Приговором суда:

— Ж. и Р. признаны виновными по ч.1 ст. 264, п.2) ч.3 ст. 234 УК, и им назначено окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет;

— Б. признан виновным по ч.2 ст. 264 и п.2) ч.3 ст. 234 УК, и назначено окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет.

— А. признан виновным по п. 1, 4, 5) ч.2 ст. 234 УК, и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев.

Приговор не вступил в законную силу.

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