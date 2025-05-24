В Астане обсудили перспективы сотрудничества в преддверии саммита «Центральная Азия — Китай»

Мероприятие организовано казахстанской Ассоциацией выпускников вузов КНР.

- Дружба между Китаем и странами Центральной Азии имеет древние корни и с каждым годом становится всё крепче. Вместе мы написали прекрасную главу культурного взаимодействия по Древнему Шёлковому пути. В 1992 году Китай первым установил дипломатические отношения со странами Центральной Азии, положив начало новой эпохе двусторонних отношений, — отметил в своем видеообращении Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики в Республике Казахстан господин Хань Чуньлинь.

Он подчеркнул, что за более чем 30 лет отношения между Китаем и странами Центральной Азии развивались стремительно, достигнув уровня всестороннего стратегического партнёрства, став образцом нового типа международных отношений, основанных на взаимном уважении, справедливости, сотрудничестве и взаимной выгоде.

- Исходя из национальных реалий и региональных потребностей, в духе времени и международной обстановки, мы совместно инициировали механизм «Китай – Центральная Азия». Этот механизм — независимый выбор Китая и стран региона, отражающий чаяния и интересы народов шести стран. Он стал новой платформой для политической координации и эффективного сотрудничества, способствовал обеспечению безопасности и процветания в регионе и придал позитивную энергию и стабильность как региону, так и миру в целом, — сказал посол.

Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

Он напомнил, что в мае 2023 года в китайском городе Сиань успешно прошёл первый саммит «Китай – Центральная Азия», на котором был официально запущен механизм встреч на высшем уровне.

- Главы шести государств обсудили вопросы сотрудничества, достигли важнейших соглашений и наметили план совместных действий. Председатель КНР Си Цзиньпин изложил политику Китая в отношении Центральной Азии, и лидеры стран совместно решили строить более тесное сообщество единой судьбы «Китай – Центральная Азия», — отметил Хань Чуньлинь.

Он подчеркнул, что за два года после саммита его итоги активно реализуются, укрепляется политическое доверие, запускаются крупные проекты, создаются платформы на министерском уровне, активно расширяются гуманитарные обмены.

- Казахстан — родина инициативы «Один пояс — один путь», активный участник и сторонник механизма «Китай – Центральная Азия». Китай и Казахстан — добрые соседи, друзья и партнёры. Мы поддерживаем тесную координацию и эффективное сотрудничество в рамках механизма, совместно содействуем его укреплению и региональному процветанию, — подчеркнул посол.

В завершение он выразил поддержку проведению второго саммита «Центральная Азия — Китай» на казахстанской площадке.

Напомним, в июне в Астане состоится второй саммит «Центральная Азия — Китай».

В преддверии масштабного мероприятия эксперты из КНР на программе телеканала Jibek Joly «Большая дипломатия» поделились мнениями о межрегиональных отношениях.



