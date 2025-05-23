В Астане обозначили будущее объединенной энергосистемы Центральной Азии

Вице-министр отметил значимость площадки для обмена опытом и укрепления профессиональных связей. Он также подчеркнул, что устойчивость энергосистем региона зависит не только от технологий, но и от постоянного взаимодействия между специалистами, которые годами выстраивают эффективную координацию.

В мероприятии участвовали представители системных операторов и профильных ведомств из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана и России. В этом году совет отмечает 20-летие со дня основания.

Фото: KEGOC

Участники подвели итоги прохождения осенне-зимнего периода 2024–2025 годов, согласовали подходы к обеспечению устойчивости энергосистем в предстоящий вегетационный период и рассмотрели технические и организационные вопросы работы объединенной энергосистемы региона.

Председатель правления АО «KEGOC» Наби Айтжанов напомнил о важности координации не только в энергетике, но и в водной сфере.

Фото: KEGOC

— Сегодня обсуждались режимы работы национальных энергетических систем Центральной Азии: перетоки, взаимодействие, режимы. Это не только энергетика, но и водные ресурсы. В прошлом году к совету присоединилась таджикская энергосистема, которая долгое время работала отдельно. Это дало ощутимый эффект, — сказал он.

По словам участников, по итогам прошедшей зимы объединенная энергосистема Центральной Азии продемонстрировала устойчивую параллельную работу в условиях высоких нагрузок. Водно-энергетические балансы реализованы оптимально. Это позволило эффективно использовать гидроресурсы в пиковый сезон и накопить воду на вегетационный период для нужд сельского хозяйства.

Фото: KEGOC

— В осенне-зимний период 2024–2025 годов объединенная энергосистема Центральной Азии работала в составе энергосистем Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана и южного Казахстана и осуществляла параллельно работу через север Казахстана и с Россией, — сообщил директор Координационно-диспетчерского центра «Энергия» Хамидилла Шамсиев.

По его словам, по регулированию мощности имелись договоры между энергосистемами. Так, АО «KEGOC» оказало услуги по регулированию объеме 255 Мвт для узбекской энергосистемы и 91 Мвт — для энергосистемы Кыргызстана.

Директор КДЦ «Энергия» отметил, что к данному моменту завершаются сроки почти всех договоров, что требует заключения новых документов по регулированию, а также сообщил об ожидаемых режимах на вегетацию.

— На начало вегетации объем был 8,45 кубокилометров, на 1 млрд 174 млн выше прошлогоднего. Согласно ранее достигнутым договоренностям, прием электроэнергии в период вегетации планируется на 1 млрд 700 млн, в том числе узбекская система в апреле, мае, сентябре 550 млн поставит. Исходя из технических возможностей, Узбекистан окажет услуги по транзиту электроэнергии из Туркменистана в Кыргызстан в объеме 750 млн — это апрель, май, август и сентябрь, — сообщил Хамидилла Шамсиев. — Казахстан обеспечит транзит электрической энергии из России или поставку собственной энергии в мае и сентябре, исходя из технических возможностей, это 400 млн.

Он также добавил, что возврат из кыргызской энергосистемы в Казахстан за предыдущие годы в объеме составит 161 млн. Из них 50 млн будет поставлено в нашу страну в июне, 100 млн — в июле и оставшиеся 11 млн — в августе.

Участники заседания поддержали пакет технических и методологических инициатив. В их числе — обновление нормативных и методических документов, регулирующих работу энергосистем. Особое внимание уделили вопросам цифровизации управления и гармонизации нормативной базы.

Как отметил руководитель системного оператора Единой энергетической системы России Федор Опадчий, происходит бурный рост возобновляемой энергетики, а обеспечение надежной работы энергосистем требует принятия специальных мер, и очень хорошо, что в рамках КЭС, в рамках таких общих групп и объединений удается договариваться о единых требованиях. Поскольку энергосистемы работают параллельно, и техника требует, чтобы требования в разных частях общей системы были одинаковые.

— Работает несколько специализированных групп по наиболее актуальным вопросам развития энергосистем. Первый документ, который сегодня был утвержден, он разработан на базе документа, разработанного в СНГ — более широким кругом стран — который разрабатывала как раз российская сторона — компания Системный оператор. Это технические требования по интеграции объектов возобновляемых источников энергии в энергосистему. Это общая задача для всех энергосистем, — сказал Федор Опадчий.

Отметим, что предыдущее заседание совета прошло в Алматы в октябре 2024 года. Следующее решено провести осенью 2025 года в Бишкеке.

Координационный электроэнергетический совет Центральной Азии собирается дважды в год. Его участники обсуждают режимы параллельной работы энергосистем и меры по предотвращению аварийных отключений.