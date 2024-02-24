В Астане наградили победителей республиканского конкурса «Караван доброты»

В «Астана балет» прошла торжественная церемония награждения победителей VI конкурса «Караван доброты», организованного Фондом Нурсултана Назарбаева и Ассоциацией деловых женщин Казахстана, передает корреспондент агентства Kazinform.

В рамках VI конкурса комиссия рассмотрела 949 заявок со всего Казахстана. Организаторы предусмотрели награды за I, II, III места, а также целый ряд поощрительных наград. Среди победителей конкурса не только те, кто проявил смелость в спасении людей от гибели, но и казахстанцы, активно занимающиеся благотворительностью и меценатством, возрождающие национальные традиции.

Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

Высшей наградой конкурса — медалью I степени наградили Владимира Полякова, Марию Нисонову, Азамата Бакия, Марину Гафарову и Александра Цоя.

Владимир Поляков из Щербактинского района Павлодарской области стал победителем в номинации «Мейірім жолында». На протяжении многих лет он оказывает спонсорскую помощь землякам и содействует в благоустройстве района. При его поддержке построили жилье для молодых сельских специалистов и провели работу по реконструкции центрального парка села.

Владимир способствовал установке хоккейного корта с теплой раздевалкой, созданию футбольного поля с искусственным покрытием и трех площадок для занятия спортом. Сейчас на территории местного храма Владимир строит новый детский игровой комплекс. Только на реализацию этой задачи им будет потрачено около 20 миллионов тенге. Кроме того, призер номинации на постоянной основе оказывает материальную помощь нуждающимся семьям.

В номинации «Туған жер» победила Мария Нисонова из села Мерке Жамбылской области. Она работает библиотекарем. Девушка с рождения является незрячей, но это не мешает ей быть активной и приносить пользу людям. Мария оказывает поддержку сельчанам с особыми потребностями, обучая незрячих и слабовидящих основам работы на компьютере, чтению, рукоделию, игре в шашки и шахматы. Она играет на фортепиано и баяне, пишет сказки, устраивает литературные встречи для взрослых и детей с инвалидностью, обучает ребят шрифту Брайля.

Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

— Работа доставляет мне удовольствие. Мы учим шрифту Брайля, пользоваться телефоном с помощью говорящих программ, играем в настольные игры и плетем сумки из бус. Вместе с воображением так развивается мелкая моторика. Когда мне сообщили о том, что я заняла первое место, я радовалась как ребенок. Очень приятно, — поделилась впечатлениями от победы Мария Нисонова.

Азамат Бакия из города Косшы Акмолинской области награжден медалью I степени в номинации «Асар». Азамат — профессиональный музыкант. Он не только умеет играть на музыкальных инструментах, но и занимается их изготовлением. Азамат исследует, реставрирует и возрождает забытые казахские музыкальные инструменты с 18 лет. Он возродил казахские духовые инструменты: «уілдек», «тастауық», «ускірік», «құссайрауык», «шыңырау», «қоссаз» и «қосуілдек». Азамат открыл Музей древних казахских музыкальных инструментов в Доме культуры города Косшы, где представлено около 1600 инструментов.

В номинации «Батыл жүрек» победителем стала Марина Гафарова из города Шымкент. Однажды ночью многодетная мама увидела полыхающий дом соседей. Марина незамедлительно вызвала пожарных, а потом бросилась к горящему зданию. Босиком она выбежала из дома, перелезла через забор, разбила стекло, проникла внутрь охваченного огнем дома и спасла шестерых несовершеннолетних детей из пожара.

Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

Александр Цой из Алматы — победитель в номинации «Қайырымдылық тарихы». Он известный блогер, музыкант и общественный деятель. Александр часто освещает разные благотворительные проекты и выступает организатором оказания помощи нуждающимся. Благодаря его активной информационной работе с 2020 по 2021 годы для 21 ребенка приобрели бионические протезы. За последние 3 года еще 22 ребенка с различными заболеваниями опорно-двигательного аппарата получили инновационное, высокоэффективное средство реабилитации — экзоскелет.

Всего в рамках церемонии наградили 24 призера, которым вручили дипломы и медали, еще 11 человек получили поощрительные призы.

Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform